Никогда не одевайтесь так: девять грубых ошибок, которые испортят любой образ (фото)

Одна маленькая деталь наряда способна изуродовать фигуру

Даже если вы следуете последним модным тенденциям, можете испортить образ лишь одним неуместным аксессуаром или неправильной длиной вещей. Поэтому важно научиться одеваться так, чтобы подчеркивать свое чувство вкуса.

Стоит обратить внимание на девять грубых ошибок стайлинга. Об этом рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Как нельзя одеваться: частые ошибки

Неправильная длина. Юбка не должна заканчиваться в самой широкой части ноги. Выбирайте длину выше или ниже, иначе возникнет эффект расширения.

Юбка не должна заканчиваться в самой широкой части ноги. Выбирайте длину выше или ниже, иначе возникнет эффект расширения. Сумка на низком уровне. Лучше носить сумку немного выше бедер, так образ будет более собранным.

Лучше носить сумку немного выше бедер, так образ будет более собранным. Тонкая базовая футболка. Стилистка призывает выбирать плотные материалы, которые не просвечиваются и держат форму.

Стилистка призывает выбирать плотные материалы, которые не просвечиваются и держат форму. Слишком короткие брюки. Широкие брюки должны завершаться на уровне 1-2 см от пола.

Тонкие жакеты, которые облегают. Выбирайте пиджаки с более свободным кроем.

Выбирайте пиджаки с более свободным кроем. Тотал оверсайз. Такая ошибка "съедает" все узкие части тела, включая талию, щиколотки и запястья. Хотя бы добавляйте острый носок, чтобы обувь вытянула силуэт.

Такая ошибка "съедает" все узкие части тела, включая талию, щиколотки и запястья. Хотя бы добавляйте острый носок, чтобы обувь вытянула силуэт. Короткие рукава футболки и рубашки, которые облегают руку. Опять же нужен более свободный крой.

Опять же нужен более свободный крой. Грубые, массивные сумки не по сезону в летних образах. Под легкие наряды носите соответствующие сумки.

Под легкие наряды носите соответствующие сумки. Плохо подобранное белье. Очень частая ошибка. Белье не должно выпирать сквозь ткань, если это не задумка образа.

Сумка - важная часть образа

Частая ошибка в образах

Перебор с оверсайзом

Длина очень важна

Ищите хорошую ткань

Выбирайте свободный крой

Сумка должна вписаться в стиль наряда

Брюки не должны "подскакивать"

Крой играет роль

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных антитрендах лета 2023. Узнайте, какие вещи не стоит включать в свой гардероб.