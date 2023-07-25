Укр

Никогда не одевайтесь так: девять грубых ошибок, которые испортят любой образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Подбирайте одежду со вкусом Новость обновлена 25 июля 2023, 19:49
Подбирайте одежду со вкусом. Фото pexels.com

Одна маленькая деталь наряда способна изуродовать фигуру

Даже если вы следуете последним модным тенденциям, можете испортить образ лишь одним неуместным аксессуаром или неправильной длиной вещей. Поэтому важно научиться одеваться так, чтобы подчеркивать свое чувство вкуса.

Стоит обратить внимание на девять грубых ошибок стайлинга. Об этом рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Как нельзя одеваться: частые ошибки

  • Неправильная длина. Юбка не должна заканчиваться в самой широкой части ноги. Выбирайте длину выше или ниже, иначе возникнет эффект расширения.
  • Сумка на низком уровне. Лучше носить сумку немного выше бедер, так образ будет более собранным.
  • Тонкая базовая футболка. Стилистка призывает выбирать плотные материалы, которые не просвечиваются и держат форму.
  • Слишком короткие брюки. Широкие брюки должны завершаться на уровне 1-2 см от пола.
  • Тонкие жакеты, которые облегают. Выбирайте пиджаки с более свободным кроем.
  • Тотал оверсайз. Такая ошибка "съедает" все узкие части тела, включая талию, щиколотки и запястья. Хотя бы добавляйте острый носок, чтобы обувь вытянула силуэт.
  • Короткие рукава футболки и рубашки, которые облегают руку. Опять же нужен более свободный крой.
  • Грубые, массивные сумки не по сезону в летних образах. Под легкие наряды носите соответствующие сумки.
  • Плохо подобранное белье. Очень частая ошибка. Белье не должно выпирать сквозь ткань, если это не задумка образа.
Ошибки в образах с сумкой
Сумка - важная часть образа
Ошибки в образах с бельем
Частая ошибка в образах
Ошибки в образах оверсайз
Перебор с оверсайзом
Ошибки в образах с юбкой
Длина очень важна
Ошибки в образах с футболками
Ищите хорошую ткань
Ошибки в образах с футболками
Выбирайте свободный крой
Ошибки в образах с сумкой
Сумка должна вписаться в стиль наряда
Ошибки в образах с брюками
Брюки не должны "подскакивать"
Ошибки в образах с пиджаком
Крой играет роль

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных антитрендах лета 2023. Узнайте, какие вещи не стоит включать в свой гардероб.

Теги:
#Ошибки #Стиль