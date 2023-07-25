Ніколи не одягайтеся так: дев’ять грубих помилок, які зіпсують будь-який образ (фото)

Одна маленька деталь вбрання здатна спотворити фігуру

Навіть якщо ви слідуєте останнім модним тенденціям, можете зіпсувати образ лише одним недоречним аксесуаром або неправильною довжиною речей. Тому важливо навчитися одягатися так, щоб підкреслювати своє почуття смаку.

Варто звернути увагу на дев’ять грубих помилок стайлінгу. Про це розповідає блог стилістки stylist.inna в Instagram.

Як не можна одягатися: часті помилки

Неправильна довжина. Спідниця не повинна закінчуватися у найширшій частині ноги. Вибирайте довжину вище або нижче, інакше з’явиться ефект розширення.

Спідниця не повинна закінчуватися у найширшій частині ноги. Вибирайте довжину вище або нижче, інакше з’явиться ефект розширення. Сумки на низькому рівні. Краще носити сумку трохи вище за стегно, так образ буде більш зібраним.

Краще носити сумку трохи вище за стегно, так образ буде більш зібраним. Тонка базова футболка. Стилістка закликає вибирати щільні матеріали, які не просвічуються та тримають форму.

Стилістка закликає вибирати щільні матеріали, які не просвічуються та тримають форму. Занадто короткі штани. Широкі штани повинні завершуватись на рівні 1-2 см від підлоги.

Тонкі жакети, що облягають. Вибирайте піджаки з вільнішим кроєм.

Вибирайте піджаки з вільнішим кроєм. Тотал оверсайз. Така помилка "з’їдає" всі вузькі частини тіла, включаючи талію, щиколотки та зап’ястя. Хоча б додавайте гострий мис, щоб взуття витягло силует.

Така помилка "з’їдає" всі вузькі частини тіла, включаючи талію, щиколотки та зап’ястя. Хоча б додавайте гострий мис, щоб взуття витягло силует. Короткі рукави футболки та сорочки, які облягають руку. Знову ж таки потрібен вільніший крій.

Знову ж таки потрібен вільніший крій. Грубі, масивні сумки не за сезоном у літніх образах. Під легке вбрання носіть відповідні сумки.

Під легке вбрання носіть відповідні сумки. Погано підібрана білизна. Дуже часта помилка. Білизна не повинна випирати крізь тканину, якщо це не задум образа.

Сумка – важлива частина образу

Часта помилка у образах

Перебір з оверсайзом

Довжина дуже важлива

Шукайте хорошу тканину

Вибирайте вільний крій

Сумка має вписатися в стиль вбрання

Штани не повинні "підскакувати"

Крій грає роль

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