Трикотаж не только для зимы: летние образы с трикотажными вещами, которые легко повторить (фото)
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Уютные платья и кардиганы отлично впишутся в ваше наряды этим летом
Тонкий трикотаж всегда занимал место в летнем гардеробе, ведь модницы ценят его за удобство и некую уютность. Летом 2023 года трикотажные вещи, в том числе платья, топы, костюмы и не только, обрели новое дыхание.
Как стильно одеваться в трикотаж этим летом? Подробнее рассказывает блог стилистки di.bazan в Instagram.
Трикотаж, отмечает стилистка, неожиданно ворвался в летнюю моду и уверенно удерживает свою позицию среди must-have вещей уже несколько лет подряд. Эта ткань красиво смотрится "в чистом виде" и легко комбинируется с другими фактурами, создавая небанальные образы, пишет Диана Базан.
В трикотажном исполнении сегодня актуальны костюмы, платья, брюки, юбки, поло, майки и даже комбинезоны. Белый цвет – беспроигрышный вариант, но и яркие оттенки весьма популярные. Широкий выбор трикотажных изделий предоставляют как мировые бренды, как и украинские производители.
Летние образы с трикотажем
Ранее "Телеграф" писал, как сделать летний образ более эффектным. Маленькими секретами поделились стилисты. А еще мы рассказывали о главных трендах обуви в этом сезоне.