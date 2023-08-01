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Трикотаж не только для зимы: летние образы с трикотажными вещами, которые легко повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Трикотаж – хит 2023 года
Трикотаж – хит 2023 года. Фото Getty Images

Уютные платья и кардиганы отлично впишутся в ваше наряды этим летом

Тонкий трикотаж всегда занимал место в летнем гардеробе, ведь модницы ценят его за удобство и некую уютность. Летом 2023 года трикотажные вещи, в том числе платья, топы, костюмы и не только, обрели новое дыхание.

Как стильно одеваться в трикотаж этим летом? Подробнее рассказывает блог стилистки di.bazan в Instagram.

Трикотаж, отмечает стилистка, неожиданно ворвался в летнюю моду и уверенно удерживает свою позицию среди must-have вещей уже несколько лет подряд. Эта ткань красиво смотрится "в чистом виде" и легко комбинируется с другими фактурами, создавая небанальные образы, пишет Диана Базан.

В трикотажном исполнении сегодня актуальны костюмы, платья, брюки, юбки, поло, майки и даже комбинезоны. Белый цвет – беспроигрышный вариант, но и яркие оттенки весьма популярные. Широкий выбор трикотажных изделий предоставляют как мировые бренды, как и украинские производители.

Летние образы с трикотажем

Летние образы с трикотажем
Летняя палитра цветов
Летние образы с трикотажем
Всегда актуальный белый
Летние образы с трикотажем
Вечно модная полоска
Летние образы с трикотажем
Яркие наряды
Летние образы с трикотажем
Универсальное платье для лета
Летние образы с трикотажем
Деловые образы

Ранее "Телеграф" писал, как сделать летний образ более эффектным. Маленькими секретами поделились стилисты. А еще мы рассказывали о главных трендах обуви в этом сезоне.

Теги:
#Стиль #Трикотаж