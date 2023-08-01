Трикотаж не только для зимы: летние образы с трикотажными вещами, которые легко повторить (фото)

Уютные платья и кардиганы отлично впишутся в ваше наряды этим летом

Тонкий трикотаж всегда занимал место в летнем гардеробе, ведь модницы ценят его за удобство и некую уютность. Летом 2023 года трикотажные вещи, в том числе платья, топы, костюмы и не только, обрели новое дыхание.

Как стильно одеваться в трикотаж этим летом? Подробнее рассказывает блог стилистки di.bazan в Instagram.

Трикотаж, отмечает стилистка, неожиданно ворвался в летнюю моду и уверенно удерживает свою позицию среди must-have вещей уже несколько лет подряд. Эта ткань красиво смотрится "в чистом виде" и легко комбинируется с другими фактурами, создавая небанальные образы, пишет Диана Базан.

В трикотажном исполнении сегодня актуальны костюмы, платья, брюки, юбки, поло, майки и даже комбинезоны. Белый цвет – беспроигрышный вариант, но и яркие оттенки весьма популярные. Широкий выбор трикотажных изделий предоставляют как мировые бренды, как и украинские производители.

Летние образы с трикотажем

Летняя палитра цветов

Всегда актуальный белый

Вечно модная полоска

Яркие наряды

Универсальное платье для лета

Деловые образы

Ранее "Телеграф" писал, как сделать летний образ более эффектным. Маленькими секретами поделились стилисты. А еще мы рассказывали о главных трендах обуви в этом сезоне.