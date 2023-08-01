Трикотаж не лише для зими: літні образи із трикотажними речами, які легко повторити (фото)

Затишні сукні та кардигани відмінно впишуться у ваше вбрання цього літа

Тонкий трикотаж завжди займав місце в літньому гардеробі, адже модниці цінують його за зручність і певну затишність. Влітку 2023 року трикотажні речі, у тому числі сукні, топи, костюми і не тільки, отримали новий подих.

Як стильно одягатися у трикотаж цього літа? Детальніше розповідає блог стилістки di.bazan у Instagram.

Трикотаж, зазначає стилістка, несподівано увірвався у літню моду та впевнено утримує свою позицію серед must-have речей уже кілька років поспіль. Ця тканина має красивий вигляд "у чистому вигляді" і легко комбінується з іншими фактурами, створюючи небанальні образи, пише Діана Базан.

У трикотажному виконанні сьогодні актуальні костюми, сукні, штани, спідниці, поло, майки та навіть комбінезони. Білий колір — безпрограшний варіант, але і яскраві відтінки дуже популярні. Широкий вибір трикотажних виробів надають як світові бренди, так і українські виробники.

Літні образи із трикотажем

Літня палітра кольорів

Завжди актуальний білий

Вічно модна смужка

Яскраве вбрання

Універсальна сукня для літа

Ділові образи

Раніше "Телеграф" писав, як зробити літній образ ефектнішим. Маленькими таємницями поділилися стилісти. А ще ми розповідали про головні тренди взуття цього сезону.