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Трикотаж не лише для зими: літні образи із трикотажними речами, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Трикотаж – хіт 2023 року
Трикотаж – хіт 2023 року. Фото Getty Images

Затишні сукні та кардигани відмінно впишуться у ваше вбрання цього літа

Тонкий трикотаж завжди займав місце в літньому гардеробі, адже модниці цінують його за зручність і певну затишність. Влітку 2023 року трикотажні речі, у тому числі сукні, топи, костюми і не тільки, отримали новий подих.

Як стильно одягатися у трикотаж цього літа? Детальніше розповідає блог стилістки di.bazan у Instagram.

Трикотаж, зазначає стилістка, несподівано увірвався у літню моду та впевнено утримує свою позицію серед must-have речей уже кілька років поспіль. Ця тканина має красивий вигляд "у чистому вигляді" і легко комбінується з іншими фактурами, створюючи небанальні образи, пише Діана Базан.

У трикотажному виконанні сьогодні актуальні костюми, сукні, штани, спідниці, поло, майки та навіть комбінезони. Білий колір — безпрограшний варіант, але і яскраві відтінки дуже популярні. Широкий вибір трикотажних виробів надають як світові бренди, так і українські виробники.

Літні образи із трикотажем

Літні образи із трикотажем
Літня палітра кольорів
Літні образи із трикотажем
Завжди актуальний білий
Літні образи із трикотажем
Вічно модна смужка
Літні образи із трикотажем
Яскраве вбрання
Літні образи із трикотажем
Універсальна сукня для літа
Літні образи із трикотажем
Ділові образи

Раніше "Телеграф" писав, як зробити літній образ ефектнішим. Маленькими таємницями поділилися стилісти. А ще ми розповідали про головні тренди взуття цього сезону.

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#Стиль #Трикотаж