Трикотаж не лише для зими: літні образи із трикотажними речами, які легко повторити (фото)
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Затишні сукні та кардигани відмінно впишуться у ваше вбрання цього літа
Тонкий трикотаж завжди займав місце в літньому гардеробі, адже модниці цінують його за зручність і певну затишність. Влітку 2023 року трикотажні речі, у тому числі сукні, топи, костюми і не тільки, отримали новий подих.
Як стильно одягатися у трикотаж цього літа? Детальніше розповідає блог стилістки di.bazan у Instagram.
Трикотаж, зазначає стилістка, несподівано увірвався у літню моду та впевнено утримує свою позицію серед must-have речей уже кілька років поспіль. Ця тканина має красивий вигляд "у чистому вигляді" і легко комбінується з іншими фактурами, створюючи небанальні образи, пише Діана Базан.
У трикотажному виконанні сьогодні актуальні костюми, сукні, штани, спідниці, поло, майки та навіть комбінезони. Білий колір — безпрограшний варіант, але і яскраві відтінки дуже популярні. Широкий вибір трикотажних виробів надають як світові бренди, так і українські виробники.
Літні образи із трикотажем
Раніше "Телеграф" писав, як зробити літній образ ефектнішим. Маленькими таємницями поділилися стилісти. А ще ми розповідали про головні тренди взуття цього сезону.