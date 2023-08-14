Что делать, чтобы духи долго держались: 7 главных правил для модниц

Многие люди никогда не задумывались, как правильно наносить духи

В отличие от неприятных запахов, от которых хочется избавиться, аромат духов, напротив, хочется ощущать как можно дольше. Чтобы духи ложились правильно, в первую очередь необходимо придерживаться нескольких основных правил.

Следуйте советам портала santeplus и пусть удовольствие от приятного запаха останется надолго! В первую очередь это касается вопроса, насколько далеко следует наносить духи.

Что делать, чтобы духи держались дольше — рекомендации по нанесению

Если вы хотите нанести духи как профессионал, распылите их примерно на расстоянии 10-20 см от кожи. Такое расстояние оптимально для хорошего распределения парфюмерной композиции по вашей коже.

На какие участки тела наносить духи — только на определенные точки, самые горячие, потому что духи лучше рассеиваются теплом:

область за ушами;

запястья;

сгиб локтей;

на шею в область горла — когда холодно;

волосы — не брызгайте прямо на голову, лучше на расческу, чтобы не навредить структуре волос.

Если вы не любите наносить духи на кожу, для вас есть техника "парфюмерное облако". Речь идет о разбрызгивании духов перед собой, чтобы образовать облако. После этого останется лишь пройти сквозь него, чтобы равномерно распределить духи и получить нежный аромат.

Что сделать, чтобы духи дольше держались — сопутствующие методы

Духи – это маленькая роскошь во флаконе, который мы получаем с любовью и хотим сохранить как можно дольше. Поэтому:

Выбирайте кремы для тела и дезодоранты того же бренда и ассортимента, что и ваши духи. Это еще больше усилит их запах, потому что аромат будет повсюду. Правильный парфюм в нужное время. Если парфюмеры создали духи на день и вечер, зиму и лето, то это не случайно. Действительно, удачное время важно, даже если речь идет об использовании духов — поэтому выбирайте легкие ароматы днем и в жаркое время года, а тяжелым и насыщенным ароматам отдавайте предпочтение для вечерних прогулок или когда очень холодно. Не смешивайте духи. У вас, скорее всего, не один парфюм, не правда ли? Так что не распыляйте их все на свою кожу, иначе ваш запах будет ни на что не похож. Наносите духи только на чистую кожу. Это делается для того, чтобы запахи не смешивались. Используйте флаконы с распылителем. Если у вас есть привычка наносить духи на свои запястья и растирать их вместе, прежде чем нанести на шею, прекратите это делать. Вы разрушаете парфюмерную композицию и духи теряют всю свою силу. Духи лучше наносить с помощью баллончика или легким прикосновением пальца, и никак иначе. А что делать, если духи не стойкие — нанесите под них на тело масляное основание, например, вазелин без запаха, и уже на него — духи. Масляная основа впитает запах и надолго закрепит его на вашей коже. Твердые духи — тоже хорошая альтернатива. Благодаря очень высокой концентрации, своему составу и материалу они очень долго сохраняются на коже. Просто немного разогрейте духи в руках и нанесите на себя.

Также обратите внимание, что туалетная вода менее концентрированная. Поэтому вы должны щедро распылить ее, если хотите, чтобы запах был на вас целый день, даже если это значит брызгать вновь через несколько часов. Для парфюмированной воды достаточно трех распылений. Наконец, в настоящих духах парфюмерные экстракты концентрированы, поэтому даже одна капля уже может сделать свое дело.

Ранее мы рассказывали, как за несколько секунд отличить качественные духи от подделки. Даже очень высокая цена не может гарантировать оригинальность, поэтому вам наверняка пригодятся эти 5 хитрых трюков.