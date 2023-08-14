Що робити, щоб парфуми довго трималися: 7 головних правил для модниць

Багато людей ніколи не замислювалися, як правильно розпилювати парфуми

На відміну від неприємних запахів, яких хочеться позбутися, аромат парфумів, навпаки, хочеться відчувати якомога довше. Щоб вони "лягали" правильно, насамперед необхідно дотримуватися кількох основних правил.

Слідуйте порадам порталу santeplus і нехай задоволення від приємного запаху залишиться надовго! Насамперед це стосується питання, наскільки далеко слід наносити парфуми.

Що робити, щоб парфуми трималися довше — рекомендації щодо нанесення

Якщо ви хочете нанести парфуми як професіонал, розпорошіть їх приблизно на відстані 10-20 см від шкіри. Така відстань є оптимальною для хорошого розподілу парфумерної композиції по вашій шкірі.

На які ділянки тіла наносити парфуми — лише на певні точки, найгарячіші, бо вони краще розсіюються теплом:

область за вухами;

зап’ястя;

згин ліктів;

на шию в область горла, коли холодно;

волосся — не бризкайте прямо на голову, краще на гребінець, щоб не нашкодити структурі волосся.

Якщо ви не любите наносити парфуми на шкіру, для вас є техніка "парфумерна хмара". Йдеться про розбризкування перед собою, щоб утворити хмару. Після цього залишиться лише пройти крізь неї, щоб рівномірно розподілити парфуми та отримати ніжний аромат.

Що зробити, щоб парфуми довше трималися — супутні методи

Парфуми – це маленька розкіш у флаконі, яку ми отримуємо з любов’ю та хочемо зберегти якнайдовше. Тому:

Вибирайте креми для тіла та дезодоранти того ж бренду та асортименту, що і ваші парфуми. Це ще більше посилить їхній запах, бо аромат буде всюди. Правильний парфум у потрібний час. Якщо парфумери створили їх на день та вечір, зиму та літо, то це не випадково. Дійсно, вдалий час важливий, навіть якщо йдеться про використання парфумів — тому вибирайте легкі аромати вдень і в спеку, а важким і насиченим ароматам віддавайте перевагу для вечірніх прогулянок або коли дуже холодно. Не змішуйте парфуми. У вас, швидше за все, не один парфум, чи не так? Так що не розпорошуйте їх усі на свою шкіру, інакше ваш запах буде схожий ні на що. Наносьте лише на чисту шкіру. Це робиться для того, щоб запахи не змішувалися. Використовуйте флакони з розпилювачем. Якщо у вас є звичка наносити парфуми на свої зап’ястя і розтирати їх разом, перш ніж нанести на шию, припиніть це робити. Ви руйнуєте парфумерну композицію і парфуми втрачають усю свою силу. Їх краще наносити за допомогою балончика або легким дотиком пальця, і ніяк інакше. А що робити, якщо парфуми не стійкі – нанесіть під них на тіло масляну основу, наприклад, вазелін без запаху, і вже на нього – парфуми. Масляна основа вбере запах і надовго закріпить його на вашій шкірі. Тверді парфуми — теж хороша альтернатива. Завдяки дуже високій концентрації, своєму складу та матеріалу вони дуже довго зберігаються на шкірі. Просто трохи розігрійте парфуми в руках та нанесіть на себе.

Також зверніть увагу, що туалетна вода менш концентрована. Тому ви повинні щедро розпорошити її, якщо хочете, щоб запах був на вас цілий день, навіть якщо це означає бризкати знову через кілька годин. Для парфумованої води достатньо трьох розпорошень. Зрештою, у справжніх парфумах екстракти концентровані, тому навіть одна крапля вже може зробити свою справу.

Раніше ми розповідали, як за кілька секунд відрізнити якісні парфуми від підробки. Навіть дуже висока ціна не може гарантувати оригінальність, тому вам напевно знадобляться ці 5 хитрих трюків.