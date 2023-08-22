Оттенки матча: топ-12 стильных идей зеленого маникюра, который нужно успеть сделать этим летом (фото)

Зеленые ногти гармонично впишутся в ваши летние образы

Пока еще не пришла осень с коричневыми нейл-тенденциями стоит успеть накрасить ногти ярким зеленым цветом. В моде оттенки а-ля японский зеленый чай матча.

"Телеграф" публикует 12 стильных идей, если вы решили сделать зеленый маникюр. Этот цвет поднимет настроение и станет прощальным напоминанием об уходящем лете.

Зеленый цвет любят очень многие. Его палитра считается такой, что успокаивает и умиротворяет. В летнее время зеленые лаки для ногтей обретают особую популярность, ведь гармонично перекликаются с буйством природы.

Вы можете покрыть ногтевую пластину одним тоном зеленого лака. Если хочется сделать более оригинальный нейл-арт, то обратите внимание на актуальные дизайны. Сейчас в тренде рисунки ромашек и сердец, абстракции, разноцветны волны… Сочетайте зеленые оттенки с белым, золотистым, розовым, коричневым. Те, кто любят французский маникюр, могут добавить зеленый лак на кончики ногтей.

Идеи маникюра в зеленом цвете

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом тренде маникюра в 2023 году. После выхода фильма "Барби" в нейл-тенденциях появился главный цвет-фаворит – розовый и его оттенки от пудрового до малинового.