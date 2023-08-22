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Відтінки матча: топ-12 стильних ідей зеленого манікюру, який потрібно встигнути зробити цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Зелений колір – хіт нейл-трендів Новина оновлена 22 серпня 2023, 20:52
Зелений колір – хіт нейл-трендів. Фото freepik.com

Зелені нігті гармонійно впишуться у ваші літні образи

Поки що не прийшла осінь з коричневими нейл-тенденціями, варто встигнути нафарбувати нігті яскравим зеленим кольором. У моді відтінки а-ля японський зелений чай матча.

"Телеграф" публікує 12 стильних ідей, якщо ви вирішили зробити зелений манікюр. Цей колір підніме настрій і стане прощальним нагадуванням про літо, що минає.

Зелений колір любить багато хто. Його палітра вважається такою, що заспокоює й утихомирює. Влітку зелені лаки для нігтів набувають особливої популярності, адже гармонійно перегукуються з буянням природи.

Ви можете покрити нігтьову пластину одним тоном зеленого лаку. Якщо хочеться зробити оригінальніший нейл-арт, то зверніть увагу на актуальні дизайни. Зараз у тренді малюнки ромашок та сердець, абстракції, різнокольорові хвилі… Поєднуйте зелені відтінки з білим, золотистим, рожевим, коричневим. Ті, хто люблять французький манікюр, можуть додати зелений лак на кінчики нігтів.

Ідеї манікюру у зеленому кольорі

Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр
Зелений манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав про інший тренд манікюру у 2023 році. Після виходу фільму "Барбі" у нейл-тенденціях з’явився головний колір-фаворит – рожевий та його відтінки від пудрового до малинового.

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#Манікюр #Зелений колір