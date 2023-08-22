Відтінки матча: топ-12 стильних ідей зеленого манікюру, який потрібно встигнути зробити цього літа (фото)

Зелені нігті гармонійно впишуться у ваші літні образи

Поки що не прийшла осінь з коричневими нейл-тенденціями, варто встигнути нафарбувати нігті яскравим зеленим кольором. У моді відтінки а-ля японський зелений чай матча.

"Телеграф" публікує 12 стильних ідей, якщо ви вирішили зробити зелений манікюр. Цей колір підніме настрій і стане прощальним нагадуванням про літо, що минає.

Зелений колір любить багато хто. Його палітра вважається такою, що заспокоює й утихомирює. Влітку зелені лаки для нігтів набувають особливої популярності, адже гармонійно перегукуються з буянням природи.

Ви можете покрити нігтьову пластину одним тоном зеленого лаку. Якщо хочеться зробити оригінальніший нейл-арт, то зверніть увагу на актуальні дизайни. Зараз у тренді малюнки ромашок та сердець, абстракції, різнокольорові хвилі… Поєднуйте зелені відтінки з білим, золотистим, рожевим, коричневим. Ті, хто люблять французький манікюр, можуть додати зелений лак на кінчики нігтів.

Ідеї манікюру у зеленому кольорі

Раніше "Телеграф" розповідав про інший тренд манікюру у 2023 році. Після виходу фільму "Барбі" у нейл-тенденціях з’явився головний колір-фаворит – рожевий та його відтінки від пудрового до малинового.