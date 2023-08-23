Топ-10 идей шикарного золотого маникюра: чем украсить ногти (фото)

С помощью фольги и потали вы получите роскошный дизайн маникюра

Какие бы тренды маникюра не ожидали нас этой осенью, некоторые нейл-дизайны актуальны круглый год. Не теряет популярности нейл-арт с золотой фольгой ли поталью.

"Телеграф" публикует десять стильных идей дизайна в золотых тонах. Такой маникюр подойдет на ногти любых форм и длин.

Позолота добавляет маникюру шика, нарядности и дороговизны (главное, использовать декор с умом). Вы можете разнообразить с помощью золотых элементов обычный французский дизайн. Даже лаконичный нюд засияет по-новому, если несколько ногтей выделить "золотом".

Золотистые оттенки комбинируются с большинством цветов. Особенно гармонично будут сочетаться с бежевыми, розовыми оттенками, а также черным и белым. Можно размещать поталь и фольгу четкими полосками или произвольными частицами. Если вы не боитесь ярких нейл-дизайнов, то совмещайте на ногтях и мраморное покрытие, и золотую фольгу, и эффектную длину.

Идеи золотого маникюра

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах маникюра "на миллион". А еще мы писали о нетипичным дизайнах для коротких ногтей. Современный нейл-арт позволяюет экспериментировать с цветами и декором, делая маникюр одной из важных частей образа.