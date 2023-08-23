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Топ-10 ідей шикарного золотого манікюру: чим прикрасити нігті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Золото часто використовують у нейл-арті Новина оновлена 23 серпня 2023, 16:15
Золото часто використовують у нейл-арті. Фото Freepik

За допомогою фольги та поталі ви отримаєте розкішний дизайн манікюру

Які б тренди манікюру не очікували нас цієї осені, деякі нейл-дизайни актуальні цілий рік. Не втрачає популярності нейл-арт із золотою фольгою чи поталлю.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей дизайну в золотих тонах. Такий манікюр підійде на нігті будь-яких форм та довжин.

Позолота додає манікюру шику, ошатності й робить його дорогим (головне, використовувати декор із розумом). Ви можете урізноманітнити за допомогою золотих елементів звичайний французький дизайн. Навіть короткий нюд засяє по-новому, якщо кілька нігтів виділити "золотом".

Золотисті відтінки комбінуються з більшістю кольорів. Особливо гармонійно поєднуватимуться з бежевими, рожевими відтінками, а також чорним і білим. Можна розміщувати поталь та фольгу чіткими смужками або довільними частинками. Якщо ви не боїтеся яскравих нейл-дизайнів, поєднуйте на нігтях і мармурове покриття, і золоту фольгу, і ефектну довжину.

Ідеї золотого манікюру

Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою
Манікюр із золотою фольгою

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети манікюру "на мільйон". А ще ми писали про нетипові дизайни для коротких нігтів. Сучасний нейл-арт дозволяє експериментувати з кольорами та декором, роблячи манікюр однією з важливих частин образу.

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#Манікюр