Топ-10 ідей шикарного золотого манікюру: чим прикрасити нігті (фото)

За допомогою фольги та поталі ви отримаєте розкішний дизайн манікюру

Які б тренди манікюру не очікували нас цієї осені, деякі нейл-дизайни актуальні цілий рік. Не втрачає популярності нейл-арт із золотою фольгою чи поталлю.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей дизайну в золотих тонах. Такий манікюр підійде на нігті будь-яких форм та довжин.

Позолота додає манікюру шику, ошатності й робить його дорогим (головне, використовувати декор із розумом). Ви можете урізноманітнити за допомогою золотих елементів звичайний французький дизайн. Навіть короткий нюд засяє по-новому, якщо кілька нігтів виділити "золотом".

Золотисті відтінки комбінуються з більшістю кольорів. Особливо гармонійно поєднуватимуться з бежевими, рожевими відтінками, а також чорним і білим. Можна розміщувати поталь та фольгу чіткими смужками або довільними частинками. Якщо ви не боїтеся яскравих нейл-дизайнів, поєднуйте на нігтях і мармурове покриття, і золоту фольгу, і ефектну довжину.

Ідеї золотого манікюру

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети манікюру "на мільйон". А ще ми писали про нетипові дизайни для коротких нігтів. Сучасний нейл-арт дозволяє експериментувати з кольорами та декором, роблячи манікюр однією з важливих частин образу.