Додайте радості сірим будням: топ-3 яскравих трендів манікюру на осінь 2023 (фото)

Вам обов’язково сподобаються ці ідеї

Літо добігає кінця, а це означає, що настав час активно вивчати осінні модні тенденції. І розпочати ми хочемо з трендів манікюру на осінній сезон 2023 року. Зазначимо відразу, що не відкладайте яскраві ідеї до весни чи наступного літа, цієї осені вони вам знадобляться.

Далі у матеріалі розповідаємо про три яскраві та цікаві тенденції манікюру на осінь 2023 року. Такі дизайни виглядають на нігтях дуже красиво та жіночно.

Тренди осіннього манікюру 2023: фото

Крупиці гліттера

Блискучі нігті, рясно посипані гліттером або прикрашені великими стразами, залишалися трендом протягом кількох років, але всьому колись приходить кінець. Осінь 2023 велить манікюру з блискітками бути скромним, тому лак з дрібними і рідкісними частинками шиммера або гліттера — ваш найкращий друг на найближчий сезон

Незвичайний мікс

Щосезону в моду входить якийсь певний принт. Ця осінь дозволяє поєднувати непоєднуване в манікюрі — міксуйте анімалістичні принти, графічні малюнки, абстрактні візерунки та написи. Чим вигадливішим вийде образ, тим краще.

Яскрава пляма

Класичний осінній манікюр у 2023 році досить темний (якщо не сказати похмурий), але цього сезону обов’язково розбавляйте його "літніми" відтінками. Соковитий синій, жовтий, червоний, зелений — нехай ці кольори додадуть радості сірим будням.

Раніше "Телеграф" розповідав, який дизайн найкраще підходить коротким нігтям. А ще ми писали, як стильно прикрасити нігті зірками, адже цей тренд не йде з топу тенденцій нейл-арту.