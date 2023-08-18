Добавьте радости серым будням: топ-3 ярких трендов маникюра на осень 2023 (фото)

Вам обязательно понравятся эти идеи

Лето подходит к концу, а это значит, что пора активно изучать осенние модные тенденции. И начать мы хотим с трендов маникюра на осенний сезон 2023 года. Отметим сразу, что не откладывайте яркие идеи до весны или следующего лета, этой осенью они вам еще пригодятся.

Далее в материале рассказываем о трех ярких и интересных тенденциях маникюра на осень 2023 года. Такие дизайны смотрятся на ногтях очень красиво и женственно.

Тренды осеннего маникюра 2023: фото

Крупицы глиттера

Блестящие ногти, обильно посыпанные глиттером или украшенные крупными стразами, оставались трендом в течение нескольких лет, но всему когда-то приходит конец. Осень 2023 велит маникюру с блестками быть скромным, поэтому лак с мелкими и редкими частичками шиммера или глиттера — ваш лучший друг на ближайший сезон

Необычный микс

Каждый сезон в моду входит какой-то определенный принт. Эта осень позволяет сочетать несочетаемое в маникюре — миксуйте анималистичные принты, графичные рисунки, абстрактные узоры и надписи. Чем более затейливым получится образ, тем лучше.

Яркое пятно

Классический осенний маникюр в 2023 году достаточно темный (если не сказать мрачный), но в этом сезоне обязательно разбавляйте его "летними" оттенками. Сочный синий, желтый, красный, зеленый — пусть эти цвета добавят радости серым будням.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой дизайн лучше всего подходит коротким ногтям. А еще мы писали, как стильно украсить ногти звездами, ведь этот тренд не уходит из топа тенденций нейл-арта.