Добавьте радости серым будням: топ-3 ярких трендов маникюра на осень 2023 (фото)
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Лето подходит к концу, а это значит, что пора активно изучать осенние модные тенденции. И начать мы хотим с трендов маникюра на осенний сезон 2023 года. Отметим сразу, что не откладывайте яркие идеи до весны или следующего лета, этой осенью они вам еще пригодятся.
Далее в материале рассказываем о трех ярких и интересных тенденциях маникюра на осень 2023 года. Такие дизайны смотрятся на ногтях очень красиво и женственно.
Тренды осеннего маникюра 2023: фото
- Крупицы глиттера
Блестящие ногти, обильно посыпанные глиттером или украшенные крупными стразами, оставались трендом в течение нескольких лет, но всему когда-то приходит конец. Осень 2023 велит маникюру с блестками быть скромным, поэтому лак с мелкими и редкими частичками шиммера или глиттера — ваш лучший друг на ближайший сезон
- Необычный микс
Каждый сезон в моду входит какой-то определенный принт. Эта осень позволяет сочетать несочетаемое в маникюре — миксуйте анималистичные принты, графичные рисунки, абстрактные узоры и надписи. Чем более затейливым получится образ, тем лучше.
- Яркое пятно
Классический осенний маникюр в 2023 году достаточно темный (если не сказать мрачный), но в этом сезоне обязательно разбавляйте его "летними" оттенками. Сочный синий, желтый, красный, зеленый — пусть эти цвета добавят радости серым будням.
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