Восемь идеальных образов ко Дню Независимости: как стилизовать вышитые сорочки, платья, юбки и не только (фото)
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Носить вышиванку нужно уметь, иначе образ может получиться а-ля шароварщина
В День Независимости Украины многие достают из шкафов вышиванки и другие артибуты нашего национального костюма. Вещи с украинской вышивкой уже давно стали частью стильных образов, хоть повседневных, хоть праздничных.
Как стилизовать вышиванку и другую одежду, которую носили наши предки-украинцы? Об этом пишет блог о стиле @vom_by_style в Instagram.
Сегодня украинские бренды предлагают широкий выбор красивых вышитых платьев и сорочек, которые добавят патриотическую нотку в ваш образ. Самое важное, научиться правильно комбинировать элементы национальной одежды с другими вещами гардероба.
По словам стилистов, вышитые сорочки хорошо сочетаются с джинсами или джинсовыми шортами. Тогда как платья-вышиванки и так самодостаточны, всего лишь подберите к ним аксессуары (обувь, сумки, украшения).
Можно найти и стильные юбки с вышитыми орнаментами. Такая вещь послужит акцентом аутфита, поэтому не стоит загромождать верхнюю часть принтом или сложным кроем вещи-топа.
Стильные образы с вышиванками
Ранее "Телеграф" рассказывал, что стильную вышиванку в День украинского флага продемонстрировала первая леди Елена Зеленская. Сорочку изготовил отечественный бренд, вдохновившись старинными орнаментами.