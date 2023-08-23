Восемь идеальных образов ко Дню Независимости: как стилизовать вышитые сорочки, платья, юбки и не только (фото)

Носить вышиванку нужно уметь, иначе образ может получиться а-ля шароварщина

В День Независимости Украины многие достают из шкафов вышиванки и другие артибуты нашего национального костюма. Вещи с украинской вышивкой уже давно стали частью стильных образов, хоть повседневных, хоть праздничных.

Как стилизовать вышиванку и другую одежду, которую носили наши предки-украинцы? Об этом пишет блог о стиле @vom_by_style в Instagram.

Сегодня украинские бренды предлагают широкий выбор красивых вышитых платьев и сорочек, которые добавят патриотическую нотку в ваш образ. Самое важное, научиться правильно комбинировать элементы национальной одежды с другими вещами гардероба.

По словам стилистов, вышитые сорочки хорошо сочетаются с джинсами или джинсовыми шортами. Тогда как платья-вышиванки и так самодостаточны, всего лишь подберите к ним аксессуары (обувь, сумки, украшения).

Можно найти и стильные юбки с вышитыми орнаментами. Такая вещь послужит акцентом аутфита, поэтому не стоит загромождать верхнюю часть принтом или сложным кроем вещи-топа.

Стильные образы с вышиванками

Стильный праздничный образ

Такой сарафан очень выручит летом

Вышиванка и деним сочетаются идеально

Прогулочный образ с патриотической ноткой

Не бойтесь обувать удобную пару

Платье - главный козырь образа

Лучший вариант для торжества

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стильную вышиванку в День украинского флага продемонстрировала первая леди Елена Зеленская. Сорочку изготовил отечественный бренд, вдохновившись старинными орнаментами.