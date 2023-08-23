Вісім ідеальних образів до Дня Незалежності: як стилізувати вишиті сорочки, сукні, спідниці та не тільки (фото)
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Носити вишиванку потрібно вміти, інакше образ може вийти а-ля шароварщина
У День Незалежності України багато хто дістає з шаф вишиванки та інші артибути нашого національного костюма. Речі з українською вишивкою вже давно стали частиною стильних образів, хоч повсякденних, хоч святкових.
Як стилізувати вишиванку та інший одяг, який носили наші предки-українці? Про це пише блог про стиль @vom_by_style в Instagram.
Сьогодні українські бренди пропонують широкий вибір гарних вишиванок і сорочок, які додадуть патріотичну нотку у ваш образ. Головне, навчитися правильно комбінувати елементи національного одягу з іншими речами гардеробу.
За словами стилістів, вишиті сорочки добре поєднуються з джинсами чи джинсовими шортами. Тоді як сукні-вишиванки і так самодостатні, лише підберіть до них аксесуари (взуття, сумки, прикраси).
Можна знайти і стильні спідниці із вишитими орнаментами. Така річ стане акцентом аутфіту, тому не варто захаращувати верхню частину принтом або складним кроєм речі-топу.
Стильні образи з вишиванками
Раніше "Телеграф" розповідав, що стильну вишиванку на День українського прапора продемонструвала перша леді Олена Зеленська. Сорочку виготовив вітчизняний бренд, надихнувшись старовинними орнаментами.