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Вісім ідеальних образів до Дня Незалежності: як стилізувати вишиті сорочки, сукні, спідниці та не тільки (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вишиванка – генетичний код нації Новина оновлена 23 серпня 2023, 17:49
Вишиванка – генетичний код нації. Фото Freepik

Носити вишиванку потрібно вміти, інакше образ може вийти а-ля шароварщина

У День Незалежності України багато хто дістає з шаф вишиванки та інші артибути нашого національного костюма. Речі з українською вишивкою вже давно стали частиною стильних образів, хоч повсякденних, хоч святкових.

Як стилізувати вишиванку та інший одяг, який носили наші предки-українці? Про це пише блог про стиль @vom_by_style в Instagram.

Сьогодні українські бренди пропонують широкий вибір гарних вишиванок і сорочок, які додадуть патріотичну нотку у ваш образ. Головне, навчитися правильно комбінувати елементи національного одягу з іншими речами гардеробу.

За словами стилістів, вишиті сорочки добре поєднуються з джинсами чи джинсовими шортами. Тоді як сукні-вишиванки і так самодостатні, лише підберіть до них аксесуари (взуття, сумки, прикраси).

Можна знайти і стильні спідниці із вишитими орнаментами. Така річ стане акцентом аутфіту, тому не варто захаращувати верхню частину принтом або складним кроєм речі-топу.

Стильні образи з вишиванками

Образ із вишитою спідницею
Стильний святковий образ
Образ із вишитим сарафаном
Такий сарафан дуже врятує влітку
Образ із вишиванкою
Вишиванка та денім поєднуються ідеально
Образ із вишитою спідницею
Прогулянковий образ із патріотичною ноткою
Образ із вишиванкою
Не бійтеся взувати зручну пару
Образ з вишиванкою-сукнею
Сукня — головний козир образу
Образ із вишиванкою
Найкращий варіант для урочистостей

Раніше "Телеграф" розповідав, що стильну вишиванку на День українського прапора продемонструвала перша леді Олена Зеленська. Сорочку виготовив вітчизняний бренд, надихнувшись старовинними орнаментами.

Теги:
#Вишиванка #Стиль