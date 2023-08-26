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Классика, минимум украшений и сдержанные принты: как создать успешный образ в стиле old money (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как носить стиль old money - фото
Как носить стиль old money - фото. Фото instagram

Стиль old money сейчас очень популярен

Настоящий стиль old money – это о дорогой качественной одежде, однако совсем необязательно тратить много денег, чтобы создать такой образ. Вполне реально собрать лук в этом стиле и в массмаркете, главное знать об основных элементах этого тренда.

Стилист ksuta_style в своем модном блоге в Инстаграм, как легко можно собрать образ в стилистике old money в обычных доступных для всех магазинах. А также рассказала об основных элементах этого стиля.

Что такое стиль old money

  • Классические крои. Это могут быть традиционные пиджаки, пальто, брюки, платья и юбки с умеренными и сбалансированными линиями.
  • Натуральные ткани. В этом стиле используются высококачественные натуральные ткани, такие как шерсть, хлопок, лен и шелк. Избегают ярких и блестящих материалов.
  • Сдержанные цвета. Основная цветовая палитра включает в себя нейтральные и приглушенные оттенки (бежевый, серый, темно-синий, коричневый и черный).
  • Минимум украшений. Украшения обычно аккуратны и элегантны.
  • Качественные детали. Внимание уделяется качеству деталей: точный пошив, чистоплотные швы, хорошо подобранные пуговицы и т. д.
  • Преимущество классических стилей. Стиль old money это о классических моделях, которые остаются актуальными с течением времени, вместо современных модных тенденций.
  • Принты, если применяются, также сдержанные, геометрические – полоска (как горизонтальная, так и вертикальная), клетка, ромб.
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