Класика, мінімум прикрас та стримані принти: як створити успішний образ у стилі old money (фото)

Стиль old money зараз дуже популярний

Справжній стиль old money – це дорогий якісний одяг, проте зовсім необов’язково витрачати багато грошей, щоб створити такий образ. Цілком реально зібрати цибулю в цьому стилі та в масмаркеті, головне знати про основні елементи цього тренду.

Стиліст ksuta_style у своєму модному блозі в Інстаграм, як легко можна зібрати образ у стилістиці old money у звичайних доступних для всіх магазинах. А також розповіла про основні елементи цього стилю.

Що таке стиль old money

Класичні крої. Це можуть бути традиційні піджаки, пальта, штани, сукні та спідниці з помірними та збалансованими лініями.

Натуральні тканини. У цьому стилі використовуються високоякісні натуральні тканини, такі як шерсть, бавовна, льон та шовк. Уникають яскравих та блискучих матеріалів.

У цьому стилі використовуються високоякісні натуральні тканини, такі як шерсть, бавовна, льон та шовк. Уникають яскравих та блискучих матеріалів. Стримані кольори. Основна колірна палітра включає нейтральні і приглушені відтінки (бежевий, сірий, темно-синій, коричневий і чорний).

Основна колірна палітра включає нейтральні і приглушені відтінки (бежевий, сірий, темно-синій, коричневий і чорний). Мінімум прикрас. Прикраси зазвичай акуратні та елегантні.

Прикраси зазвичай акуратні та елегантні. Якісні деталі Увага приділяється якості деталей: точне пошиття, охайні шви, добре підібрані ґудзики і т.д.

Перевага класичних стилів . Стиль old money це про класичні моделі, які залишаються актуальними з часом, замість сучасних модних тенденцій.

. Стиль old money це про класичні моделі, які залишаються актуальними з часом, замість сучасних модних тенденцій. Принти, якщо застосовуються, також стримані, геометричні – смужка (як горизонтальна, і вертикальна), клітина, ромб.

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