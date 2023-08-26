Класика, мінімум прикрас та стримані принти: як створити успішний образ у стилі old money (фото)
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Стиль old money зараз дуже популярний
Справжній стиль old money – це дорогий якісний одяг, проте зовсім необов’язково витрачати багато грошей, щоб створити такий образ. Цілком реально зібрати цибулю в цьому стилі та в масмаркеті, головне знати про основні елементи цього тренду.
Стиліст ksuta_style у своєму модному блозі в Інстаграм, як легко можна зібрати образ у стилістиці old money у звичайних доступних для всіх магазинах. А також розповіла про основні елементи цього стилю.
Що таке стиль old money
- Класичні крої. Це можуть бути традиційні піджаки, пальта, штани, сукні та спідниці з помірними та збалансованими лініями.
- Натуральні тканини. У цьому стилі використовуються високоякісні натуральні тканини, такі як шерсть, бавовна, льон та шовк. Уникають яскравих та блискучих матеріалів.
- Стримані кольори. Основна колірна палітра включає нейтральні і приглушені відтінки (бежевий, сірий, темно-синій, коричневий і чорний).
- Мінімум прикрас. Прикраси зазвичай акуратні та елегантні.
- Якісні деталі Увага приділяється якості деталей: точне пошиття, охайні шви, добре підібрані ґудзики і т.д.
- Перевага класичних стилів. Стиль old money це про класичні моделі, які залишаються актуальними з часом, замість сучасних модних тенденцій.
- Принти, якщо застосовуються, також стримані, геометричні – смужка (як горизонтальна, і вертикальна), клітина, ромб.
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