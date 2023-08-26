Как правильно носить анималистический принт, чтобы не выглядеть смешно: пять основных правил (фото)

С этими советами вам больше не нужно будет "бояться" принтов леопарда или черепахи

Принты – это простой способ сделать образ ярким и необычным. При чем часто достаточно только одной вещи, чтобы превратить базу в нечто сочное и индивидуальное, к примеру что-то анималистическое. Однако нужно уметь этот принт правильно сочетать.

Стилист purpur.stylist в своем модном блоге в Инстаграм отмечает, что если подходить с умом к образам с анималистическим принтом, то всего одна такая вещь даст вам 7-8 новых образов в гардеробе. Также модный эксперт поделилась пятью простыми способами микширования вещей с подобными узорами.

Как стильно сочетать анималистический принт

Принт + цвет принта. Это, наверное, самый легкий и безопасный способ формирования образа с анималистическим и любым другим принтом. Смысл в том, что вы выбираете одну акцентную вещь с принтом, а все остальные – однотонные, но так, чтобы они повторяли один из оттенков принта.

Принт + яркий насыщенный цвет. Анималистический принт, особенно черно-белый, очень выгодно смотрится на фоне ярких насыщенных цветов. Но тут нужно учесть колористику самого принта. Он теплый или холодный? Насколько насыщен? Насколько тускл? Цвета подбирать аналогичные.

Один принт разного размера. Это простой, но одновременно необычный и смелый способ сформировать образ. Нам нужен одинаковый принт, но разного размера. Так можно экспериментировать с любой группой, не только анималистической.

Один принт разного цвета. Подобный способ – одинаковый принт, разный цвет. Здесь даже можно поиграть разной насыщенностью и цветовой температурой, для смелых.

Различный принт, но одинаковый цвет и оттенок. Все очень просто, если у принтов совпадают цвета и цвета — они просто соединяются.

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