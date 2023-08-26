Як правильно носити анімалістичний принт, щоб не мати смішний вигляд: п’ять основних правил (фото)

З цими порадами вам більше не потрібно буде "боятися" принтів леопарда чи черепахи.

Принти – це простий спосіб зробити образ яскравим та незвичайним. При чому часто достатньо лише однієї речі, щоб перетворити базу на щось соковите та індивідуальне, наприклад, щось анімалістичне. Однак потрібно вміти цей принт правильно поєднувати.

Стиліст purpur.stylis t у своєму модному блозі в Інстаграм зазначає, що якщо підходити з розумом до образів з анімалістичним принтом, то лише одна така річ дасть вам 7-8 нових образів у гардеробі. Також модний експерт поділилася п’ятьма простими способами мікшування речей із подібними візерунками.

Як стильно поєднувати анімалістичний принт

Принт + колір принту. Це, напевно, найлегший і найбезпечніший спосіб формування образу з анімалістичним і будь-яким іншим принтом. Сенс у тому, що ви вибираєте одну акцентну річ з принтом, а решта – однотонні, але так, щоб вони повторювали один з відтінків принта.

Принт яскравий насичений колір. Анімалістичний принт, особливо чорно-білий, дуже вигідно виглядає на тлі яскравих насичених кольорів. Але тут треба врахувати колористику самого принта. Він теплий чи холодний? Наскільки насичений? Наскільки тьмяно? Кольори підбирати аналогічні.

Один принт різного розміру. Це простий, але водночас незвичайний та сміливий спосіб сформувати образ. Нам потрібен однаковий принт, але різного розміру. Так можна експериментувати з будь-якою групою, не лише анімалістичною.

Один принт різного кольору. Такий спосіб – однаковий принт, різний колір. Тут навіть можна пограти різною насиченістю та колірною температурою, для сміливих.

Різний принт, але однаковий колір та відтінок. Все дуже просто, якщо у принтів збігаються кольори та кольори – вони просто з’єднуються.

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