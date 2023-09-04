Лучшие короткие стрижки для мужчин в 2023 году: самые модные и простые в укладке (фото)

Эти стрижки подходят для всех типов волос, включая вьющиеся

Все чаще мужчины стали подбирать не простые и "стандартные" стрижки, лишь бы ничего не мешало, а выбирают стильные прически, которые подчеркивают их индивидуальность. И совсем неважно, короткие, длинные или средней длины волосы.

Вашему вниманию — ультра-шикарные короткие мужские стрижки а-ля "андеркат". Все варианты очень модные и простые в укладке. Их особенность: бока короткие, ровные, а макушка длиннее.

Мужские стрижки 2023 года

Стрижка "андеркат"

Затылок и бока короткие или очень короткие, на макушке более длинные волосы. Для начеса можно создать объем в передней части головы и еще больше подчеркнуть контраст длины между верхом и низом. Обратите внимание, что эта стрижка очень хорошо сочетается с ухоженной бородой.

Градуированная стрижка

Эта стрижка является одной из самых популярных, и характеризуется более длинными волосами на макушке с короткими боками. Вы можете придать ему больше смелости и современности благодаря различным типам градиентов по бокам.

Военная стрижка

Это стиль, который можно носить очень коротко, но вы все равно можете поиграть с длиной по бокам и верхней части головы, чтобы создать больше контраста. В этом крое важна высота боковин, которая подчеркивает разницу между двумя частями кроя и придает ему строгий военный вид.

Многослойная стрижка

Этот стиль идеально подходит мужчинам, которые любят сохранять сдержанный и классический внешний вид. Идея состоит в том, чтобы слегка укоротить боковые стороны, сохранив при этом более длинную верхнюю часть.

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