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Лучшие короткие стрижки для мужчин в 2023 году: самые модные и простые в укладке (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шикарные короткие мужские стрижки
Шикарные короткие мужские стрижки. Фото Pexels

Эти стрижки подходят для всех типов волос, включая вьющиеся

Все чаще мужчины стали подбирать не простые и "стандартные" стрижки, лишь бы ничего не мешало, а выбирают стильные прически, которые подчеркивают их индивидуальность. И совсем неважно, короткие, длинные или средней длины волосы.

Вашему вниманию — ультра-шикарные короткие мужские стрижки а-ля "андеркат". Все варианты очень модные и простые в укладке. Их особенность: бока короткие, ровные, а макушка длиннее.

Мужские стрижки 2023 года

  • Стрижка "андеркат"

Затылок и бока короткие или очень короткие, на макушке более длинные волосы. Для начеса можно создать объем в передней части головы и еще больше подчеркнуть контраст длины между верхом и низом. Обратите внимание, что эта стрижка очень хорошо сочетается с ухоженной бородой.

Стрижка "андеркат"
  • Градуированная стрижка

Эта стрижка является одной из самых популярных, и характеризуется более длинными волосами на макушке с короткими боками. Вы можете придать ему больше смелости и современности благодаря различным типам градиентов по бокам.

Градуированная стрижка
  • Военная стрижка

Это стиль, который можно носить очень коротко, но вы все равно можете поиграть с длиной по бокам и верхней части головы, чтобы создать больше контраста. В этом крое важна высота боковин, которая подчеркивает разницу между двумя частями кроя и придает ему строгий военный вид.

Военная стрижка
  • Многослойная стрижка

Этот стиль идеально подходит мужчинам, которые любят сохранять сдержанный и классический внешний вид. Идея состоит в том, чтобы слегка укоротить боковые стороны, сохранив при этом более длинную верхнюю часть.

Многослойная стрижка

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

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