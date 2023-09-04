Найкращі короткі стрижки для чоловіків у 2023 році: наймодніші та найпростіші у укладанні (фото)
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Ці стрижки підходять для всіх типів волосся, включаючи кучеряві
Все частіше чоловіки стали підбирати не прості та "стандартні" стрижки, аби нічого не заважало, а вибирають стильні зачіски, які підкреслюють їхню індивідуальність. І зовсім неважливо, коротке, довге або середньої довжини волосся.
До вашої уваги — ультрашикарні короткі чоловічі стрижки а-ля "андеркат". Всі варіанти дуже модні та прості у укладанні. Їх особливість: боки короткі, рівні, а верхівка довша.
Чоловічі стрижки 2023 року
- Стрижка "андеркат"
Потилиця і боки короткі або дуже короткі, на маківці довше волосся. Для начісування можна створити об’єм у передній частині голови і ще більше підкреслити контраст довжини між верхом та низом. Зверніть увагу, що ця стрижка дуже добре поєднується із доглянутою бородою.
- Градуйована стрижка
Ця стрижка є однією з найпопулярніших, і характеризується довгим волоссям на маківці з короткими боками. Ви можете надати йому більше сміливості та сучасності завдяки різним типам градієнтів з обох боків.
- Військова стрижка
Це стиль, який можна носити дуже коротко, але ви все одно можете пограти з довжиною з боків та верхньої частини голови, щоб створити більше розмаїття. У цьому крої важлива висота боковин, яка підкреслює різницю між двома частинами крою та надає йому суворого військового вигляду.
- Багатошарова стрижка
Цей стиль ідеально підходить чоловікам, які люблять зберігати стриманий та класичний зовнішній вигляд. Ідея полягає в тому, щоб злегка вкоротити бічні сторони, зберігши при цьому більшу верхню частину.
"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.