Найкращі короткі стрижки для чоловіків у 2023 році: наймодніші та найпростіші у укладанні (фото)

Ці стрижки підходять для всіх типів волосся, включаючи кучеряві

Все частіше чоловіки стали підбирати не прості та "стандартні" стрижки, аби нічого не заважало, а вибирають стильні зачіски, які підкреслюють їхню індивідуальність. І зовсім неважливо, коротке, довге або середньої довжини волосся.

До вашої уваги — ультрашикарні короткі чоловічі стрижки а-ля "андеркат". Всі варіанти дуже модні та прості у укладанні. Їх особливість: боки короткі, рівні, а верхівка довша.

Чоловічі стрижки 2023 року

Стрижка "андеркат"

Потилиця і боки короткі або дуже короткі, на маківці довше волосся. Для начісування можна створити об’єм у передній частині голови і ще більше підкреслити контраст довжини між верхом та низом. Зверніть увагу, що ця стрижка дуже добре поєднується із доглянутою бородою.

Градуйована стрижка

Ця стрижка є однією з найпопулярніших, і характеризується довгим волоссям на маківці з короткими боками. Ви можете надати йому більше сміливості та сучасності завдяки різним типам градієнтів з обох боків.

Військова стрижка

Це стиль, який можна носити дуже коротко, але ви все одно можете пограти з довжиною з боків та верхньої частини голови, щоб створити більше розмаїття. У цьому крої важлива висота боковин, яка підкреслює різницю між двома частинами крою та надає йому суворого військового вигляду.

Багатошарова стрижка

Цей стиль ідеально підходить чоловікам, які люблять зберігати стриманий та класичний зовнішній вигляд. Ідея полягає в тому, щоб злегка вкоротити бічні сторони, зберігши при цьому більшу верхню частину.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.