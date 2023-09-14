Как одеваемся этой осенью: шесть идей стильных образов, которые захочется тут же повторить (фото)

Пришло время составлять эффектные многослойные аутфиты

Разнообразие осенних тенденций в 2023 году приятно впечатляет. В моде как базовые жакеты, так и ультратрендовые укороченные тренчи, которые станут частью стильных нарядов.

Как модно одеваться этой осенью? Шестью удачными идеями для образов в золотую пору делится блог стилиста @jullztyle в Instagram

Так, для формирования эффектных многослойных образов в осеннем сезоне нужны базовые вещи гардероба: пиджак актуального кроя или модный укороченный тренч, косуха или бомбер. Дополнят наряд брюки, джинсы и прямой юбки длины макси. Не обойтись без уютных джемперов и свитеров, рубашки в клетку, лонгслива и футболки.

Одежда из натуральных тканей точно согреет вас этой осенью. Шерсть и кожа – отличный выбор. Что касается обуви, то обратите внимание на лоферы, ковбойки, челси или кроссовки. Кроме того, не забудьте о стильной сумке или вместительном шоппере. Серьги, ремни и другие аксессуары сделают ваш аутфит завершенным.

Идеи стильных осенних образов

Косуха и ковбойки незаменимы этой осенью

Не забывайте о ярких акцентах

Бомбер не теряет популярности

Жакет и поло - интересная комбинация

Укороченный тренч - тренд сезона

Стильный осенний образ из базовых вещей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что незаменимым атрибутом осеннего гардероба станет брючный костюм. Вы сможете собрать много красивых образов хоть с комплектом, хоть с пиджаком или брюками по отдельности.