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Как одеваемся этой осенью: шесть идей стильных образов, которые захочется тут же повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время уютных нарядов
Осень – время уютных нарядов. Фото Freepik

Пришло время составлять эффектные многослойные аутфиты

Разнообразие осенних тенденций в 2023 году приятно впечатляет. В моде как базовые жакеты, так и ультратрендовые укороченные тренчи, которые станут частью стильных нарядов.

Как модно одеваться этой осенью? Шестью удачными идеями для образов в золотую пору делится блог стилиста @jullztyle в Instagram

Так, для формирования эффектных многослойных образов в осеннем сезоне нужны базовые вещи гардероба: пиджак актуального кроя или модный укороченный тренч, косуха или бомбер. Дополнят наряд брюки, джинсы и прямой юбки длины макси. Не обойтись без уютных джемперов и свитеров, рубашки в клетку, лонгслива и футболки.

Одежда из натуральных тканей точно согреет вас этой осенью. Шерсть и кожа – отличный выбор. Что касается обуви, то обратите внимание на лоферы, ковбойки, челси или кроссовки. Кроме того, не забудьте о стильной сумке или вместительном шоппере. Серьги, ремни и другие аксессуары сделают ваш аутфит завершенным.

Идеи стильных осенних образов

Стильный осенний образ с косухой
Косуха и ковбойки незаменимы этой осенью
Стильный осенний образ с юбкой
Не забывайте о ярких акцентах
Стильный осенний образ с бомбером
Бомбер не теряет популярности
Стильный осенний образ с жакетом
Жакет и поло - интересная комбинация
Стильный осенний образ с тренчем
Укороченный тренч - тренд сезона
Стильный осенний образ с жакетом
Стильный осенний образ из базовых вещей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что незаменимым атрибутом осеннего гардероба станет брючный костюм. Вы сможете собрать много красивых образов хоть с комплектом, хоть с пиджаком или брюками по отдельности.

Теги:
#Стиль #Модные образы