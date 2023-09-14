Как одеваемся этой осенью: шесть идей стильных образов, которые захочется тут же повторить (фото)
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Пришло время составлять эффектные многослойные аутфиты
Разнообразие осенних тенденций в 2023 году приятно впечатляет. В моде как базовые жакеты, так и ультратрендовые укороченные тренчи, которые станут частью стильных нарядов.
Как модно одеваться этой осенью? Шестью удачными идеями для образов в золотую пору делится блог стилиста @jullztyle в Instagram
Так, для формирования эффектных многослойных образов в осеннем сезоне нужны базовые вещи гардероба: пиджак актуального кроя или модный укороченный тренч, косуха или бомбер. Дополнят наряд брюки, джинсы и прямой юбки длины макси. Не обойтись без уютных джемперов и свитеров, рубашки в клетку, лонгслива и футболки.
Одежда из натуральных тканей точно согреет вас этой осенью. Шерсть и кожа – отличный выбор. Что касается обуви, то обратите внимание на лоферы, ковбойки, челси или кроссовки. Кроме того, не забудьте о стильной сумке или вместительном шоппере. Серьги, ремни и другие аксессуары сделают ваш аутфит завершенным.
Идеи стильных осенних образов
Ранее "Телеграф" рассказывал, что незаменимым атрибутом осеннего гардероба станет брючный костюм. Вы сможете собрать много красивых образов хоть с комплектом, хоть с пиджаком или брюками по отдельности.