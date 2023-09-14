Як одягаємося цієї осені: шість ідей стильних образів, які захочеться одразу ж повторити (фото)

Настав час складати ефектні багатошарові аутфіти

Різноманітність осінніх тенденцій у 2023 році приємно вражає. У моді як базові жакети, так й ультратрендові укорочені тренчі, які стануть частиною стильного вбрання.

Як модно одягатися цієї осені? Шістьма вдалими ідеями для образів у золоту пору ділиться блог стилістки @jullztyle в Instagram

Так, для формування ефектних багатошарових образів в осінньому сезоні потрібні базові речі гардеробу: піджак актуального крою або модний укорочений тренч, косуха чи бомбер. Доповнять вбрання штани, джинси та пряма спідниця довжини максі. Не обійтися без затишних джемперів і светрів, картатої сорочки, лонгсліва та футболки.

Одяг із натуральних тканин точно зігріє вас цієї осені. Шерсть та шкіра – відмінний вибір. Що стосується взуття, то зверніть увагу на лофери, ковбойки, челсі або кросівки. Крім того, не забудьте про стильну сумку або місткий шоппер. Сережки, ремені й інші аксесуари зроблять ваш аутфіт завершеним.

Ідеї стильних осінніх образів

Косуха та ковбойки незамінні цієї осені

Не забувайте про яскраві акценти

Бомбер не втрачає популярності

Жакет та поло — цікава комбінація

Укорочений тренч – тренд сезону

Стильний осінній образ із базових речей

Раніше "Телеграф" розповідав, що незамінним атрибутом осіннього гардеробу стане брючний костюм. Ви зможете зібрати багато красивих образів хоч із комплектом, хоч із піджаком чи штанами окремо.