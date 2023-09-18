Как стильно носить белые джинсы осенью: идеи образов, которые точно вам понравятся (фото)

Белый деним не выходит из моды уже не один сезон

В стандартном гардеробе каждой современной женщины должно быть несколько видов брюк из денима. Конечно, есть такие джинсы, с которыми стоит давно попрощаться, а вот тенденции на осень не изменяют любительницам белых фасонов.

Персональный стилист Марина Фадиева рассказывает, что, несмотря на стереотипы, белые джинсы — отличный выбор не только для образов весной и летом. Они также подойдут для более холодной погоды осенью и даже зимой.

Идеи для образов с белыми джинсами

Для обычных образов вы можете рассмотреть белые джинсы прямого кроя с укороченной длиной. Их можно совмещать с блузами или гольфами. Завершить вид может маленькая сумочка и кеды.

Для деловой встречи можно выбрать сдержанный стиль. Например, наденьте белые джинсы, которые подчеркнут белую рубашку и пиджак, дополняя их классической сумкой и мюли. Если вам больше нравится неформальный образ, туфли можно заменить комфортными кедами.

Для того чтобы выглядеть стильно, выбирайте белые джинсы, черную кофту и длинный плащ-тренч. Дополните образ маленькой сумочкой и комфортными сапогами.

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