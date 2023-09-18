Як стильно носити білі джинси восени: ідеї образів, які точно вам сподобаються (фото)

Білий денім не виходить із моди вже не один сезон

У стандартному гардеробі кожної сучасної жінки повинно бути декілька видів штанів з деніму. Звісно є такі джинси, з якими варто давно попрощатись, а ось тенденції на осінь не зраджують любителькам білих фасонів.

Персональний стиліст Марина Фадієва розповідає, що, попри стереотипів, білі джинси — чудовий вибір не тільки для образів навесні і влітку. Вони також підійдуть для більш прохолодної погоди восени і навіть взимку.

Ідеї для образів з білими джинсами

Для своїх звичайних образів ви можете розглянути білі джинси прямого крою з укороченою довжиною. Їх можна поєднувати з блузами або гольфами. Завершити вигляд може маленька сумочка та кеди.

Для ділової зустрічі можна обрати стриманий стиль. Наприклад, одягніть білі джинси, що підкреслять вашу білу сорочку та піджак, доповнюючи їх класичною сумкою та мюлі. Якщо вам більше до вподоби неформальний образ, туфлі можна замінити комфортними кедами.

Для того, щоб мати стильний вигляд, обирайте білі джинси, чорну кофту та довгий плащ-тренч. Доповніть цей образ маленькою сумочкою та комфортними чоботами.

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