Office core – главный тренд этой осени: что должно быть в актуальном образе (фото)

Образы в офисном стиле заполонили подиумы в этом сезоне

Яркий макротренд среди модных тенденций сезона осень-зима 2023 года — office core. Собрать стильный образ, в котором можно и в офис, и просто на прогулку, очень просто.

Что такое тренд office core? Подробнее рассказывает стилист Яна Платонова в своем блоге в Instagram.

Как поясняет стилист, коллекции этого и предстоящего сезона дают четкое понимание того, что тренд office core — одна из основных модных тенденций, что, очевидно, превратится в макротренд. Главные элементы популярной эстетики: структурированные костюмы, острые воротнички, удлиненные манжеты, галстуки, большие сумки геометрических форм, тренчи и пальто.

Стоит добавить, что наряд в стиле office core необязательно надевать исключительно на работу. Подобные образы подойдут как для прогулки по парку, так и для встречи с друзьями в кафе.

Тренд office core: идеи стильных осенних образов

Важный элемент осеннего гардероба – брючный костюм, который, к слову, станет незаменимым при составлении образов в эстетике office core. Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими вещами стильно сочетать брючный костюм в этом сезоне.