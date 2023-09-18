Office core – головний тренд цієї осені: що має бути в актуальному образі (фото)

Образи в офісному стилі заполонили подіуми цього сезону

Яскравий макротренд серед модних тенденцій сезону осінь-зима 2023 — office core. Зібрати стильний образ, в якому можна і в офіс, і просто на прогулянку, дуже просто.

Що таке тренд office core? Детальніше розповідає стилістка Яна Платонова у своєму блозі в Instagram.

Як пояснює стилістка, колекції цього та майбутнього сезону дають чітке розуміння того, що тренд office core – одна з основних модних тенденцій, що, очевидно, перетвориться на макротренд. Головні елементи популярної естетики: структуровані костюми, гострі комірці, подовжені манжети, краватки, великі сумки геометричних форм, тренчі та пальта.

Варто додати, що вбрання в стилі office core необов’язково вдягати виключно на роботу. Подібні образи підійдуть як для прогулянки парком, так і для зустрічі з друзями в кафе.

Тренд office core: ідеї стильних осінніх образів

Важливий елемент осіннього гардеробу — брючний костюм, який, до речі, стане незамінним при складанні образів в естетиці office core. Раніше "Телеграф" розповідав, з якими речами стильно поєднувати брючний костюм цього сезону.