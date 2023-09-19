Избегайте этих вещей, если у вас есть объемный живот: как скрыть фигуру под одеждой (видео)

Эти советы помогут вам чувствовать себя комфортнее даже "с животиком"

Если ваша фигура не входит в "модельные стандарты", это не повод загонять себя диетами и постоянными тренировками, пытаясь достичь заветных "90-60-90". Все мы красивы и с теми фигурами, которые есть. Тем более, что все, что хотелось бы скрыть или наоборот показать, моно сделать с помощью правильно подобранного гардероба.

Стилист ruzaikina_lena в своем модном блоге в Инстаграм, поделилась полезными советами, каких вещей вам следует избегать, а в каких вещах вы наоборот будете выглядеть визуально более стройно. Зная эти хитрости, вы будете одевать свою фигуру грамотно и без заезженных теорий и типов.

Как скрыть объемный живот одеждой

Вместо юбки-плиссе лучше выбирать модели на запах с плотной и гладкой фактурой.

Замените платье по фигуре на платье рубашечного кроя, асимметричного или покрой на запах

Избегайте мелкого принта в зоне живота, особенно горошек, поскольку круглый принт округляет еще больше. Лучше отдайте предпочтение платьям с более вытянутым или абстрактным рисунком

Не берём штаны на резинке или штаны paper bag. Они также округляют зону живота. Как замену берем штаны на широком поясе без лишних деталей.

Избегаем широких блузок, бесформенных, с активным принтом или ярким блеском, заменяем их на простые рубашки или блузы с запахом, открывающим верхнюю часть и облегчающий силуэт.

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