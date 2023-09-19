Избегайте этих вещей, если у вас есть объемный живот: как скрыть фигуру под одеждой (видео)
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Эти советы помогут вам чувствовать себя комфортнее даже "с животиком"
Если ваша фигура не входит в "модельные стандарты", это не повод загонять себя диетами и постоянными тренировками, пытаясь достичь заветных "90-60-90". Все мы красивы и с теми фигурами, которые есть. Тем более, что все, что хотелось бы скрыть или наоборот показать, моно сделать с помощью правильно подобранного гардероба.
Стилист ruzaikina_lena в своем модном блоге в Инстаграм, поделилась полезными советами, каких вещей вам следует избегать, а в каких вещах вы наоборот будете выглядеть визуально более стройно. Зная эти хитрости, вы будете одевать свою фигуру грамотно и без заезженных теорий и типов.
Как скрыть объемный живот одеждой
- Вместо юбки-плиссе лучше выбирать модели на запах с плотной и гладкой фактурой.
- Замените платье по фигуре на платье рубашечного кроя, асимметричного или покрой на запах
- Избегайте мелкого принта в зоне живота, особенно горошек, поскольку круглый принт округляет еще больше. Лучше отдайте предпочтение платьям с более вытянутым или абстрактным рисунком
- Не берём штаны на резинке или штаны paper bag. Они также округляют зону живота. Как замену берем штаны на широком поясе без лишних деталей.
- Избегаем широких блузок, бесформенных, с активным принтом или ярким блеском, заменяем их на простые рубашки или блузы с запахом, открывающим верхнюю часть и облегчающий силуэт.
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