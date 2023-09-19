Уникайте цих речей, якщо у вас є об’ємний живіт: як приховати фігуру під одягом (відео)

Ці поради допоможуть вам почуватися комфортніше навіть "з животом"

Якщо ваша фігура не входить до "модельних стандартів", це не привід заганяти себе дієтами та постійними тренуваннями, намагаючись досягти заповітних "90-60-90". Усі ми гарні і з тими фігурами, які є. Тим більше, що все, що хотілося б приховати чи навпаки показати, можна зробити за допомогою правильно підібраного гардероба.

Стиліст ruzaikina_lena у своєму модному блозі в Інстаграм, поділилася корисними порадами, яких речей вам слід уникати, а в яких речах ви навпаки виглядатимете візуально стрункішою. Знаючи ці хитрощі, ви одягатимете свою фігуру грамотно і без заїжджених теорій і типів.

Як приховати об’ємний живіт одягом

Замість спідниці-плісе краще вибирати моделі на запах із щільною та гладкою фактурою.

Замініть сукню по фігурі на сукню сорочкового крою, асиметричного або крій на запах

Уникайте дрібного принта у зоні живота, особливо горошок, оскільки круглий принт округляє ще більше. Краще віддайте перевагу сукням з більш витягнутим або абстрактним малюнком

Не беремо штани на резинці чи штани paper bag. Вони також заокруглюють зону живота. Як заміну беремо штани на широкому поясі без зайвих деталей.

Уникаємо широких блузок, безформних, з активним принтом або яскравим блиском, замінюємо їх на прості сорочки або блузи із запахом, що відкриває верхню частину та полегшує силует.

Раніше Андре Тан розповів про модні антитренди 2023 року. Забудьте про джинси в обтяжку і принти, що кричать.