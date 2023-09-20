Самые горячие тренды осени 2023 года: эти вещи обязаны быть в вашем гардеробе (фото)

Обязательно обратите внимание на эти вещи

Новый осенний сезон в самом разгаре, а это значит, что следует хорошо изучить и ознакомиться с новыми трендами и последними новинками в мире моды на этот период, пока еще есть время пройтись по магазинах, чтобы прикупить стильные вещи на осень 2023.

Стилист kristina_mateush в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой из шести модных трендов, которые являются самыми горячими в этом году. Эти вещи незаменимые в вашем осеннем гардеробе.

Тренды осени 2023 года

Костюмы в полоску

Ансамбль в полоску, будь то брючный или пиджак с юбкой — одна из главных вещей в гардеробе на осень 2023 года. Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, очень круто вписывающееся в лаконичную одежду и позволяющее выглядеть безупречно.

Короткое пальто-жакет

Это еще один тренд 2023 года. В идеале должно закрывать середину бедра и быть достаточно объемным, чтобы не было складок. Подходит под хоть какой рост.

Пальто макси

Пальто в пол создано подчеркивать женственность как ни одна часть гардероба. Такая самодостаточная вещь способна сделать образ элегантным, а в сочетании с лаконичными туфлями или сапогами на каблуке – ультрамодным.

Красный цвет

Одним из трендовых цветов 2023 года стал красный. Это достаточно самодостаточный тон, который некоторые боятся сочетаться с другими оттенками. Однако как в монохромном виде, так и в сочетании с другими оттенками, этот цвет может выглядеть великолепно.

Клетка

Клетка всегда пользовалась популярностью и не обошла осень 2023 года. В клетке – бессмертный тренд и вечная классика. Один простой узор открывает множество новых возможностей. Независимо от вида, расцветки, материала и фасона одежды, клетку можно носить всегда и повсюду.

Кожаный тренч

Кожаный тренч – отличная альтернатива классической верхней одежде. Он стильно смотрится и станет изюминкой вашего весеннего аутфита. Можно выбрать тренч из эко-кожи, ведь кроме модных трендов уже давно существует тренд по сохранению жизней животных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одним из трендов осени 2023 года стал office core. Образы в офисном стиле заполонили подиумы в этом сезоне.