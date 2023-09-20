Найгарячіші тренди осені 2023 року: ці речі повинні бути у вашому гардеробі (фото)

Обов’язково зверніть увагу на ці речі

Новий осінній сезон у самому розпалі, а це означає, що слід добре вивчити та ознайомитися з новими трендами та останніми новинками у світі моди на цей період, поки ще є час пройтися магазинами, щоб прикупити стильні речі на осінь 2023 року.

Стиліст kristina_mateush у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою із шести модних трендів, які є найгарячішими цього року. Ці речі незамінні у вашому осінньому гардеробі.

Тренди осені 2023 року

Костюми в смужку

Ансамбль у смужку, чи то брючний, чи піджак зі спідницею — одна з головних речей у гардеробі на осінь 2023 року. Це не тільки ефектний елемент для ділового образу, а й класичне рішення, що дуже круто вписується в лаконічний одяг і дозволяє виглядати бездоганно.

Коротке пальто-жакет

Це ще один тренд 2023 року. В ідеалі має закривати середину стегна та бути достатньо об’ємним, щоб не було складок. Підходить під будь-який зріст.

Пальто максі

Пальто у підлогу створено підкреслювати жіночність як жодна частина гардеробу. Така самодостатня річ здатна зробити образ елегантним, а у поєднанні з лаконічними туфлями чи чоботами на підборах – ультрамодним.

Червоний колір

Одним із трендових кольорів 2023 року став червоний. Це досить самодостатній тон, який деякі бояться поєднуватись з іншими відтінками. Однак як у монохромному вигляді, так і в поєднанні з іншими відтінками цей колір може виглядати чудово.

Клітина

Клітина завжди користувалася популярністю і не оминула осінь 2023 року. У клітці – безсмертний тренд та вічна класика. Один простий візерунок відкриває безліч нових можливостей. Незалежно від виду, забарвлення, матеріалу та фасону одягу, клітину можна носити завжди та всюди.

Шкіряний тренч

Шкіряний тренч – відмінна альтернатива класичному верхньому одязі. Він стильно виглядає і стане родзинкою весняного аутфіту. Можна вибрати тренч із еко-шкіри, адже крім модних трендів вже давно існує тренд зі збереження життів тварин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одним із трендів осені 2023 року став office core. Образи в офісному стилі заполонили подіуми цього сезону.