Короткие женские стрижки 2023: красивые прически для любой формы лица (фото)

Ваш новый образ будет идеальным

Короткая стрижка покорила многих женщин своей легкостью и практичностью. Она адаптируется ко всем стилям, омолаживает и подчеркивает лучшие черты лица. Какую стрижку выбрать, чтобы подчеркнуть свои прелести и замаскировать определенные недостатки — рассказываем далее.

В зависимости от того, круглое у вас лицо, длинное, прямоугольное или овальное, фасоны коротких стрижек различаются. Чаще всего они идеально подходят для всех форм лица, но не всегда.

В идеале при выборе новой прически нужно сбалансировать не только форму, но и объем. Обязательно обсудите это со своим мастером парикмахером, а мы рассказываем о самых стильных коротких стрижках, которые максимально всем подходят.

Трендовые короткие женские стрижки 2023

Блант Боб

Это вневременной короткий боб, который подходит любому типу лица. Это короткая стрижка, которая подходит для тонких волос, чтобы придать им больше объема.

Пикси

Это идеальная стрижка пикси для овальных и круглых лиц. Более того, вы можете стилизовать ее по-разному по своему желанию, добавив челку или максимально укоротив длину.

Градиентный боб

Это идеальная стрижка для квадратного лица. Важно, чтобы длина среза не касалась линии подбородка.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.