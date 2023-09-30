Короткі жіночі стрижки 2023: красиві зачіски для будь-якої форми обличчя (фото)

Ваш новий образ буде ідеальним

Коротка стрижка підкорила багатьох жінок своєю легкістю та практичністю. Вона адаптується до всіх стилів, омолоджує та підкреслює найкращі риси обличчя. Яку стрижку вибрати, щоб підкреслити свою красу і замаскувати певні недоліки — розповідаємо далі.

Залежно від того, кругла у вас особа, довга, прямокутна або овальна, фасони коротких стрижок різняться. Найчастіше вони ідеально підходять для всіх форм обличчя, але не завжди.

В ідеалі при виборі нової зачіски необхідно збалансувати не лише форму, та й об'єм. Обов’язково обговоріть це зі своїм майстром перукарем, а ми розповідаємо про найстильніші короткі стрижки, які максимально всім підходять.

Трендові короткі жіночі стрижки 2023

Блант Боб

Це позачасовий короткий боб, який підходить будь-якому типу обличчя. Це коротка стрижка, яка підходить для тонкого волосся, щоб надати їм більше об’єму.

Піксі

Це ідеальна стрижка піксі для овальних та круглих осіб. Щобільше, ви можете стилізувати її по-різному за своїм бажанням, додавши чубчик або максимально вкоротивши довжину.

Градієнтний боб

Це ідеальна стрижка для квадратної особи. Важливо, щоб довжина зрізу не торкалася лінії підборіддя.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.