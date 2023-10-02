Четыре главных тренда осени: эти вещи сделают из вас королеву стиля (фото)

Смело покупаем пальто оверсайз, а при выборе обуви обращаем внимание на острый носок

В осенних коллекциях дизайнеры представили на подиумах десятки трендов. Однако модницам стоит обратить внимание всего на четыре тенденции, чтобы стать королевой стиля в этом сезоне.

Какая одежда и обувь актуальна этой осенью? Об этом рассказывает стилист Vika Trotsiuk в Instagram.

Во-первых, стилист предлагает обратить внимание верхнюю одежду с однотонным шарфом. Необычные фасоны пальто особенно актуальны в этом году. С помощью шарфа вы можете добавить своему осеннему аутфиту акцент.

Нестандартный фасон пальто

Стильные варианты осенней верхней одежды

Во-вторых, набирают популярность массивные оверсайз пальто. Такую верхнюю одежду вы сможете сочетать с разной обувью, создавая эффектные образы в любую погоду этой осенью.

Оверсайз все еще в моде

Не бойтесь расслабленных силуэтов

Третий тренд, на который делает акцент стилист, цветные изделия из кожи. Этот материал никогда не выходит из моды, но в этом сезоне дизайнерам полюбились яркие варианты в коричневых, зеленых, красных, фиолетовых, золотых и других оттенках.

Кожа, но цветная

Альтернатива черной коже

Что касается обуви, то стилист выделяет варианты с острым носком. Туфли, балетки или сапоги впишутся как в элегантные и классические образы, так и станут контрастным элементом для других стилей.

Стильная осенняя обувь

Эффектные пары

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой популярной этой осенью обуви. Со стильными клогами ваш образ выйдет на новый уровень.