Четыре главных тренда осени: эти вещи сделают из вас королеву стиля (фото)
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Смело покупаем пальто оверсайз, а при выборе обуви обращаем внимание на острый носок
В осенних коллекциях дизайнеры представили на подиумах десятки трендов. Однако модницам стоит обратить внимание всего на четыре тенденции, чтобы стать королевой стиля в этом сезоне.
Какая одежда и обувь актуальна этой осенью? Об этом рассказывает стилист Vika Trotsiuk в Instagram.
Во-первых, стилист предлагает обратить внимание верхнюю одежду с однотонным шарфом. Необычные фасоны пальто особенно актуальны в этом году. С помощью шарфа вы можете добавить своему осеннему аутфиту акцент.
Во-вторых, набирают популярность массивные оверсайз пальто. Такую верхнюю одежду вы сможете сочетать с разной обувью, создавая эффектные образы в любую погоду этой осенью.
Третий тренд, на который делает акцент стилист, цветные изделия из кожи. Этот материал никогда не выходит из моды, но в этом сезоне дизайнерам полюбились яркие варианты в коричневых, зеленых, красных, фиолетовых, золотых и других оттенках.
Что касается обуви, то стилист выделяет варианты с острым носком. Туфли, балетки или сапоги впишутся как в элегантные и классические образы, так и станут контрастным элементом для других стилей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о другой популярной этой осенью обуви. Со стильными клогами ваш образ выйдет на новый уровень.