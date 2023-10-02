Чотири головні тренди осені: ці речі зроблять із вас королеву стилю (фото)

Сміливо купуємо пальто оверсайз, а при виборі взуття звертаємо увагу на гострий носок

В осінніх колекціях дизайнери представили на подіумах десятки трендів. Однак модницям варто звернути увагу лише на чотири тенденції, щоб стати королевою стилю цього сезону.

Який одяг та взуття актуальні цієї осені? Про це розповідає стилістка Vika Trotsiuk в Instagram.

По-перше, стилістка пропонує звернути увагу на верхній одяг з однотонним шарфом. Незвичайні фасони пальт особливо актуальні цього року. За допомогою шарфа ви можете додати своєму осінньому аутфіту акцент.

Нестандартний фасон пальта

Стильні варіанти осіннього верхнього одягу

По-друге, набирають популярності масивні оверсайз пальта. Такий верхній одяг ви зможете поєднувати з різним взуттям, створюючи ефектні образи за будь-якої погоди цієї осені.

Оверсайз все ще в моді

Не бійтеся розслаблених силуетів

Третій тренд, на який робить акцент стилістка, кольорові вироби зі шкіри. Цей матеріал ніколи не виходить з моди, але цього сезону дизайнерам полюбилися яскраві варіанти в коричневих, зелених, червоних, фіолетових, золотих та інших відтінках.

Шкіра, але кольорова

Альтернатива чорній шкірі

Щодо взуття, то стилістка виділяє варіанти з гострим носком. Туфлі, балетки чи чоботи впишуться як у елегантні та класичні образи, так і стануть контрастним елементом для інших стилів.

Стильне осіннє взуття

Ефектні пари

Раніше "Телеграф" розповідав про інше популярне цієї осені взуття. Зі стильними клогами ваш образ вийде на новий рівень.