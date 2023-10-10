Укр

Бежевый тренч в осенних образах: как собрать стильный аутфит (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1150
Без бежевого тренча осенью не обойтись
Без бежевого тренча осенью не обойтись. Фото Freepik

Базовый тренч – обязательная часть сезонного гардероба

Среди верхней одежды, актуальной этой осенью, особое место занимает бежевый тренч. С этой вещью вы сможете составить образы в разных стилях.

Как носить бежевый тренч в этом сезоне? Об этом рассказывает блог стилиста @rynakobets в Instagram.

Как отмечает стилист, бежевый тренч универсален, поэтому даст возможность создать аутфиты в разной стилистике. Чтобы ваш наряд не был скучным, обратите внимание на детали.

Как составить стильный осенний образ с бежевым тренчем

  • Элегантная классика. Объедините тренч с классическими брюками и каблуками. Такой образ идеально подойдет для офиса или вечернего выхода.
  • Кэжуал с акцентами. Сочетайте удобные джинсы, легкий свитер и бежевый тренч, так можно пойти на прогулку или встречу с друзьями.
  • Спортивный шик. Кроссовки, леггинсы и бежевый тренч – такой аутфит обеспечит идеальный компромисс между комфортом и стилем.

Стильные осенние образы с бежевым тренчем

Стильный образ с бежевым тренчем
Тренч + кроссовки
Стильный образ с бежевым тренчем
Комфортный и стильный образ
Стильный образ с бежевым тренчем
Базовые элементы осеннего гардероба
Стильный образ с бежевым тренчем
Тренч + лоферы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди трендов на верхнюю одежду в этом сезоне остается базовая косуха, которая дополнит образ в любую погоду. Конечно же, не обойтись в осенний сезон без красивого пальто, в моде длина макси и леопардовый принт.

Теги:
#Стиль #Тренч