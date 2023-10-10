Бежевый тренч в осенних образах: как собрать стильный аутфит (фото)

Базовый тренч – обязательная часть сезонного гардероба

Среди верхней одежды, актуальной этой осенью, особое место занимает бежевый тренч. С этой вещью вы сможете составить образы в разных стилях.

Как носить бежевый тренч в этом сезоне? Об этом рассказывает блог стилиста @rynakobets в Instagram.

Как отмечает стилист, бежевый тренч универсален, поэтому даст возможность создать аутфиты в разной стилистике. Чтобы ваш наряд не был скучным, обратите внимание на детали.

Как составить стильный осенний образ с бежевым тренчем

Элегантная классика. Объедините тренч с классическими брюками и каблуками. Такой образ идеально подойдет для офиса или вечернего выхода.

Объедините тренч с классическими брюками и каблуками. Такой образ идеально подойдет для офиса или вечернего выхода. Кэжуал с акцентами. Сочетайте удобные джинсы, легкий свитер и бежевый тренч, так можно пойти на прогулку или встречу с друзьями.

Сочетайте удобные джинсы, легкий свитер и бежевый тренч, так можно пойти на прогулку или встречу с друзьями. Спортивный шик. Кроссовки, леггинсы и бежевый тренч – такой аутфит обеспечит идеальный компромисс между комфортом и стилем.

Стильные осенние образы с бежевым тренчем

Тренч + кроссовки

Комфортный и стильный образ

Базовые элементы осеннего гардероба

Тренч + лоферы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди трендов на верхнюю одежду в этом сезоне остается базовая косуха, которая дополнит образ в любую погоду. Конечно же, не обойтись в осенний сезон без красивого пальто, в моде длина макси и леопардовый принт.