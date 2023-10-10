Бежевый тренч в осенних образах: как собрать стильный аутфит (фото)
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Базовый тренч – обязательная часть сезонного гардероба
Среди верхней одежды, актуальной этой осенью, особое место занимает бежевый тренч. С этой вещью вы сможете составить образы в разных стилях.
Как носить бежевый тренч в этом сезоне? Об этом рассказывает блог стилиста @rynakobets в Instagram.
Как отмечает стилист, бежевый тренч универсален, поэтому даст возможность создать аутфиты в разной стилистике. Чтобы ваш наряд не был скучным, обратите внимание на детали.
Как составить стильный осенний образ с бежевым тренчем
- Элегантная классика. Объедините тренч с классическими брюками и каблуками. Такой образ идеально подойдет для офиса или вечернего выхода.
- Кэжуал с акцентами. Сочетайте удобные джинсы, легкий свитер и бежевый тренч, так можно пойти на прогулку или встречу с друзьями.
- Спортивный шик. Кроссовки, леггинсы и бежевый тренч – такой аутфит обеспечит идеальный компромисс между комфортом и стилем.
Стильные осенние образы с бежевым тренчем
Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди трендов на верхнюю одежду в этом сезоне остается базовая косуха, которая дополнит образ в любую погоду. Конечно же, не обойтись в осенний сезон без красивого пальто, в моде длина макси и леопардовый принт.