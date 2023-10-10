Бежевий тренч в осінніх образах: як зібрати стильний аутфіт (фото)
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Базовий тренч – обов’язкова частина сезонного гардеробу
Серед верхнього одягу, актуального цієї осені, особливе місце займає бежевий тренч. З цією річчю ви зможете скласти образи у різних стилях.
Як носити бежевий тренч цього сезону? Про це розповідає блог стилістки @rynakobets в Instagram.
Як зазначає стилістка, бежевий тренч є універсальним, тому дасть можливість створити аутфіти в різній стилістиці. Щоб ваше вбрання не було нудним, зверніть увагу на деталі.
Як скласти стильний осінній образ з бежевим тренчем
- Елегантна класика. Поєднайте тренч з класичними штанами та підборами. Такий образ ідеально підійде для офісу чи вечірнього виходу.
- Кежуал з акцентами. Поєднуйте зручні джинси, легкий светр та бежевий тренч, так можна піти на прогулянку чи зустріч із друзями.
- Спортивний шик. Кросівки, легінси та бежевий тренч – такий аутфіт забезпечить ідеальний компроміс між комфортом і стилем.
Стильні осінні образи з бежевим тренчем
Раніше "Телеграф" розповідав, що серед трендів на верхній одяг цього сезону залишається базова косуха, яка доповнить образ у будь-яку погоду. Звичайно ж, не обійтися в осінньому сезоні без гарного пальта, у моді довжина максі та леопардовий принт.