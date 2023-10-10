Бежевий тренч в осінніх образах: як зібрати стильний аутфіт (фото)

Базовий тренч – обов’язкова частина сезонного гардеробу

Серед верхнього одягу, актуального цієї осені, особливе місце займає бежевий тренч. З цією річчю ви зможете скласти образи у різних стилях.

Як носити бежевий тренч цього сезону? Про це розповідає блог стилістки @rynakobets в Instagram.

Як зазначає стилістка, бежевий тренч є універсальним, тому дасть можливість створити аутфіти в різній стилістиці. Щоб ваше вбрання не було нудним, зверніть увагу на деталі.

Як скласти стильний осінній образ з бежевим тренчем

Елегантна класика. Поєднайте тренч з класичними штанами та підборами. Такий образ ідеально підійде для офісу чи вечірнього виходу.

Поєднайте тренч з класичними штанами та підборами. Такий образ ідеально підійде для офісу чи вечірнього виходу. Кежуал з акцентами. Поєднуйте зручні джинси, легкий светр та бежевий тренч, так можна піти на прогулянку чи зустріч із друзями.

Поєднуйте зручні джинси, легкий светр та бежевий тренч, так можна піти на прогулянку чи зустріч із друзями. Спортивний шик. Кросівки, легінси та бежевий тренч – такий аутфіт забезпечить ідеальний компроміс між комфортом і стилем.

Стильні осінні образи з бежевим тренчем

Тренч + кросівки

Комфортний та стильний образ

Базові елементи осіннього гардеробу

Тренч + лофери

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед трендів на верхній одяг цього сезону залишається базова косуха, яка доповнить образ у будь-яку погоду. Звичайно ж, не обійтися в осінньому сезоні без гарного пальта, у моді довжина максі та леопардовий принт.