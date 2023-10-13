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Самый модный французский маникюр 2023: идеи крутого дизайна на короткие ногти (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Френч на коротких ногтях Новость обновлена 13 октября 2023, 15:51
Френч на коротких ногтях. Фото Freepik

Микрофренч предпочитают все больше представительниц прекрасного пола

Самый модный французский маникюр для коротких ногтей на осень — это микрофренч, который обрел широкую популярность в летнем сезоне. На кончике ногтя в этом дизайне белая линия, напоминающая улыбку, выглядит более изящно, чем в традиционном френче. "Телеграф" рассказывает о дизайне.

Особенно эффектно микрофренч выглядит на квадратных ногтях. И если речь идет о придании оригинальности цветному дизайну этому тренду, можно использовать технику, где одна половина ногтя окрашена одним цветом, а другая половина — другим.

Например, это может быть выполнено в классических черно-белых тонах или в нежных пастельных розово-голубых оттенках.

микрофренч на ногтях
черный микрофренч на ногтях

Независимо от того, какой оттенок вы предпочтете для кончиков – черный или белый, этот дизайн обязательно привлечет внимание своим изысканным стилем.

микрофренч на ногтях
черный микрофренч на ногтях

Различные цвета на каждом ногте в маникюре "микрофренч" не будут выглядеть грубо и неуклюже. Напротив, ваши ногти будут выглядеть нежными и элегантными.

голубой микрофренч на ногтях
зеленый микрофренч на ногтях
серебристый микрофренч на ногтях
серебристый микрофренч на ногтях
красный микрофренч на ногтях
розовый микрофренч на ногтях
черно-белый микрофренч на ногтях

Ранее мы писали, как выглядит тренд "черничное молоко" на ногтях. Он пользуется популярностью среди ведущих модных знаменитостей по всему миру.

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#Мода #Маникюр