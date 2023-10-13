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Наймодніший французький манікюр 2023: ідеї крутого дизайну на короткі нігті (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Френч на коротких нігтях Новина оновлена 13 жовтня 2023, 15:51
Френч на коротких нігтях. Фото Freepik

Мікрофренч воліють все більше представниць прекрасної статі

Наймодніший французький манікюр для коротких нігтів на осінь — це мікрофренч, який набув широкої популярності в літньому сезоні. На кінчику нігтя у цьому дизайні біла лінія, що нагадує посмішку, має більш витончений вигляд, ніж у традиційному френчі. "Телеграф" розповідає про дизайн.

Особливо ефектний мікрофренч має вигляд на квадратних нігтях. І якщо йдеться про надання оригінальності кольоровому дизайну цього тренду, можна використовувати техніку, де одна половина нігтя забарвлена одним кольором, а інша половина — іншим.

Наприклад, це може бути виконано в класичних чорно-білих тонах або ніжних пастельних рожево-блакитних відтінках.

мікрофренч на нігтях
чорний мікрофренч на нігтях

Незалежно від того, якому відтінку ви віддасте перевагу для кінчиків — чорний або білий, цей дизайн обов’язково приверне увагу своїм вишуканим стилем.

мікрофренч на нігтях
чорний мікрофренч на нігтях

Різні кольори на кожному нігті в манікюрі "мікрофренч" не будуть мати грубий та незграбний вигляд. Навпаки, ваші нігті будуть мати ніжний та елегантний вигляд.

блакитний мікрофренч на нігтях
зелений мікрофренч на нігтях
сріблястий мікрофренч на нігтях
сріблястий мікрофренч на нігтях
червоний мікрофренч на нігтях
рожевий мікрофренч на нігтях
чорно-білий мікрофренч на нігтях

Раніше ми писали, який вигляд має тренд "чорничне молоко" на нігтях. Він користується популярністю серед провідних модних знаменитостей у всьому світі.

Теги:
#Мода #Манікюр