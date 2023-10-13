Наймодніший французький манікюр 2023: ідеї крутого дизайну на короткі нігті (фото)

Мікрофренч воліють все більше представниць прекрасної статі

Наймодніший французький манікюр для коротких нігтів на осінь — це мікрофренч, який набув широкої популярності в літньому сезоні. На кінчику нігтя у цьому дизайні біла лінія, що нагадує посмішку, має більш витончений вигляд, ніж у традиційному френчі. "Телеграф" розповідає про дизайн.

Особливо ефектний мікрофренч має вигляд на квадратних нігтях. І якщо йдеться про надання оригінальності кольоровому дизайну цього тренду, можна використовувати техніку, де одна половина нігтя забарвлена одним кольором, а інша половина — іншим.

Наприклад, це може бути виконано в класичних чорно-білих тонах або ніжних пастельних рожево-блакитних відтінках.

Незалежно від того, якому відтінку ви віддасте перевагу для кінчиків — чорний або білий, цей дизайн обов’язково приверне увагу своїм вишуканим стилем.

Різні кольори на кожному нігті в манікюрі "мікрофренч" не будуть мати грубий та незграбний вигляд. Навпаки, ваші нігті будуть мати ніжний та елегантний вигляд.

Раніше ми писали, який вигляд має тренд "чорничне молоко" на нігтях. Він користується популярністю серед провідних модних знаменитостей у всьому світі.