Какие лучшие стрижки для женщин после 50-ти: омолаживающие варианты (фото)

Они отлично подходят обладательницам круглого и полного лица

С возрастом женщина раскрывает свою изысканность и красоту. Чтобы поддерживать этот утонченный облик, достаточно просто обновить свою прическу — придать себе более молодой и элегантный вид.

Рассмотрим, какие варианты стрижек подходят для женщин 50+. Самое главное правило в этом: чем старше женщина, тем короче должны быть волосы. Также стоит знать, что выбирать нужно многослойные стрижки — они отлично подойдут для обладательниц полного и круглого лица.

Пикси

Эта стрижка может включать в себя челку или быть без нее, а также иметь удлиненные пряди. Отлично подходит для женщин с вьющимися волосами и мгновенно придает им более молодой вид.

Боб

Идеально подходит для различных форм лица. Не требует специальной укладки, позволяя вам всегда выглядеть стильно. Вариантов этой стрижки множество: с удлиненными прядями, с челкой или без нее, с большим объемом.

Многослойная стрижка

Создают объем и текстуру волос, что помогает маскировать потерю плотности прядей. Будут выглядеть великолепно как на густых, так и на тонких волосах.

Короткий каскад

Помогает скрыть признаки старения. Не требует особой укладки — каскад легко формируется после мытья и сушки волос. Для женщин с тонкими волосами — это настоящее спасение, так как такая прическа всегда добавляет объема тонким локонам.

Каре

Современные варианты стрижки предлагают объемное каре, а также градуированные и другие стили. Для женщин старше 50 лет подходит объемный стиль без строгой геометрии. Чтобы придать круглому или полному лицу гармонию, можно использовать удлиненные пряди и более мягкие линии.

Добавим, что осенью 2023 года появилось много новых стильных причесок. Они позволяют каждой моднице найти тренд, который ей по душе.