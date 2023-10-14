Які найкращі стрижки для жінок після 50-ти: варіанти, які омолоджують (фото)

Вони відмінно підходять володаркам круглого та повного обличчя

З віком жінка розкриває свою вишуканість та красу. Щоб підтримувати цей витончений вигляд, досить просто оновити свою зачіску — надати собі молодшого та елегантнішого виду.

Розглянемо, які варіанти стрижок підходять для жінок 50+. Найголовніше правило в цьому: чим старша жінка, тим коротше має бути волосся. Також варто знати, що вибирати треба багатошарові стрижки — вони відмінно підійдуть для власниць повного та круглого обличчя.

Піксі

Ця стрижка може включати чубок або бути без нього, а також мати подовжені пасма. Відмінно підходить для жінок з кучерявим волоссям і миттєво надає їм молодшого вигляду.

Боб

Ідеально підходить для різних форм обличчя. Не вимагає спеціальної укладки, дозволяючи вам мати завжди стильний вигляд. Варіантів цієї стрижки безліч: з подовженими пасмами, з чубчиком або без нього, з великим об'ємом.

Багатошарова стрижка

Створюють об’єм та текстуру волосся, що допомагає маскувати втрату щільності пасм. Матимуть чудовий вигляд як на густому, так і на тонкому волоссі.

Короткий каскад

Допомагає приховати ознаки старіння. Не вимагає особливої укладки — каскад легко формується після миття та сушіння волосся. Для жінок з тонким волоссям — це справжній порятунок, оскільки така зачіска завжди додає об’єму тонким локонам.

Каре

Сучасні варіанти стрижки пропонують об’ємне каре, а також градуйовані та інші стилі. Для жінок віком від 50 років підходить об’ємний стиль без суворої геометрії. Щоб надати круглому або повному обличчю гармонії, можна використовувати подовжені пасма і м’якіші лінії.

Додамо, що восени 2023 року з’явилося багато нових стильних зачісок. Вони дозволяють кожній модниці знайти тренд, який їй до вподоби.