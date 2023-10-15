Утепляемся со вкусом: пять стилистических приемов, которые сделают из вас королеву осени (фото)

Добавьте в аутфит несколько акцентов, чтобы блистать этой осенью

В холодный сезон нужно утеплиться, к счастью, разнообразие осенних тенденций позволяет создавать одновременно комфортные и яркие образы. Маленькие стилистические хитрости помогут стать королевой трендов в этом сезоне.

Как стильно одеваться этой осенью? Стилист Mari Polonska в своем блоге в Instagram обращает внимание на пять удачных приемов.

Холодная погода – не повод ходить в скучных образах из спортивного костюма и куртки. Стилист делится формулами актуального стайлинга на прохладный сезон.

Два свитера

Попробуйте надеть свитер как основу, а второй завязать сверху на плечи. Выбирайте изделия в одном цветовом спектре и фактуре, так образ будет сбалансированным.

Необычный стилистический прием

Кожа

Кожаный жакет прямого кроя – трендовое, практичное и теплое решение. Легко комбинируется с любым низом, будь то джинсы, брюки или юбка.

Кожа всегда в тренде

Принт

Разнообразить осенне-зимние образы поможет принт. Однако помните о балансе: достаточно одной вещи с ярким принтом.

Разбавьте ваши наряды принтом

Шерстяной пиджак

Шерстяной блейзер вместо пальто – удачная идея для ваших образов. Стилист советует выбирать базовые цвета, чтобы вещь прослужила долгие годы.

Шерсть - удачный выбор

Цвет

Не бойтесь использовать более яркие цвета в изделиях и аксессуарах. К примеру, хитом этой осени стал красный.

На пике трендов красный цвет

Ранее "Телеграф" рассказывал, что без стильной обуви ваши аутфиты в холодное время года будут неполноценными. К счастью, в 2023 году в моде много красивых ботинок, сапог и не только.