Утеплюємося зі смаком: п’ять стилістичних прийомів, які зроблять із вас королеву осені (фото)

Додайте в аутфіт кілька акцентів, щоб сяяти цієї осені

У холодний сезон потрібно утеплитися, на щастя, різноманітність осінніх тенденцій дозволяє створювати одночасно комфортні та яскраві образи. Маленькі стилістичні хитрощі допоможуть стати королевою трендів цього сезону.

Як стильно одягатися цієї осені? Стилістка Mari Polonska у своєму блозі в Instagram звертає увагу на п’ять вдалих прийомів.

Холодна погода – не привід ходити у нудних образах зі спортивного костюма та куртки. Стилістка ділиться формулами актуального стайлінгу на холодний сезон.

Два светри

Спробуйте надягти светр як основу, а другий зав’язати зверху на плечі. Вибирайте вироби в одному колірному спектрі та фактурі, так образ буде збалансованим.

Незвичайний стилістичний прийом

Шкіра

Шкіряний жакет прямого крою – трендове, практичне та тепле рішення. Легко комбінується з будь-яким низом, будь то джинси, штани або спідниця.

Шкіра завжди у тренді

Принт

Урізноманітнити осінньо-зимові образи допоможе принт. Однак пам’ятайте про баланс: достатньо однієї речі з яскравим принтом.

Розбавте ваше вбрання принтом

Вовняний піджак

Вовняний блейзер замість пальта – вдала ідея для ваших образів. Стилістка радить вибирати базові кольори, щоби річ прослужила довгі роки.

Вовна — вдалий вибір

Колір

Не бійтеся використовувати яскравіші кольори у виробах та аксесуарах. Наприклад, хітом цієї осені став червоний.

На піку трендів червоний колір

Раніше "Телеграф" розповідав, що без стильного взуття ваші аутфіти у холодну пору року будуть неповноцінними. На щастя, в 2023 році в моді багато гарних черевиків, чобіт і не тільки.