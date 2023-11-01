Какие джинсы не изуродуют вашу фигуру: маленькие хитрости, чтобы выбрать идеальный фасон (фото)

Низкая, средняя или высокая посадка – выбор за вами

Без трендовых джинсов невозможно представить гардероб. Эта универсальная вещь станет частью ваших стильных осенних аутфитов.

Как выбрать актуальный фасон джинсов? Об этом рассказывает стилист Iryna Muntianova в своем блоге в Instagram.

Так, правильный крой джинсов может подчеркнуть достоинства вашей фигуры и стать залогом удачного образа. Напротив же неактуальный или неуместный фасон лишь выдвинет на передний план недостатки.

Как выбрать идеальные джинсы, советует стилист:

Высокая посадка удлиняет ноги и рост.

Материал на осень должен быть плотным, 100% хлопок.

Следите за тем, чтобы было пространство между тканью и ногой.

Джинсы не должны обтягивать ногу в самых широких частях (щиколотки, бедра).

Средняя посадка подойдет, если хочется скорректировать зону живота.

Джинсы с дырками и разрезами будут дешевить образ.

Для хорошей пропорции образа лучше выбирать длину макси или несколько см от пола (считайте от обуви).

Низкая посадка лучше будет смотреться на хрупких девушках.

Стильные джинсы

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