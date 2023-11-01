Які джинси не спотворять вашу фігуру: маленькі хитрощі, щоб вибрати ідеальний фасон (фото)

Низька, середня або висока посадка – вибір за вами

Без трендових джинсів неможливо уявити гардероб. Ця універсальна річ стане частиною ваших стильних осінніх аутфітів.

Як вибрати актуальний фасон джинсів? Про це розповідає стилістка Iryna Muntianova у своєму блозі в Instagram.

Так, правильний крій джинсів може підкреслити переваги вашої фігури та стати запорукою вдалого образу. Навпаки ж неактуальний чи недоречний фасон лише висуне на передній план недоліки.

Як вибрати ідеальні джинси, радить стилістка:

Висока посадка подовжує ноги та зріст.

Матеріал на осінь має бути щільним, 100% бавовна.

Слідкуйте за тим, щоб був простір між тканиною і ногою.

Джинси не повинні обтягувати ногу в найширших частинах (щиколотки, стегна).

Середня посадка підійде, якщо хочеться скоригувати зону живота.

Джинси з дірками та розрізами дешевитимуть образ.

Для хорошої пропорції образу краще вибирати довжину максі або кілька см від підлоги (рахуйте від взуття).

Низька посадка краще виглядатиме на тендітних дівчат.

Стильні джинси

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