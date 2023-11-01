Які джинси не спотворять вашу фігуру: маленькі хитрощі, щоб вибрати ідеальний фасон (фото)
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Низька, середня або висока посадка – вибір за вами
Без трендових джинсів неможливо уявити гардероб. Ця універсальна річ стане частиною ваших стильних осінніх аутфітів.
Як вибрати актуальний фасон джинсів? Про це розповідає стилістка Iryna Muntianova у своєму блозі в Instagram.
Так, правильний крій джинсів може підкреслити переваги вашої фігури та стати запорукою вдалого образу. Навпаки ж неактуальний чи недоречний фасон лише висуне на передній план недоліки.
Як вибрати ідеальні джинси, радить стилістка:
- Висока посадка подовжує ноги та зріст.
- Матеріал на осінь має бути щільним, 100% бавовна.
- Слідкуйте за тим, щоб був простір між тканиною і ногою.
- Джинси не повинні обтягувати ногу в найширших частинах (щиколотки, стегна).
- Середня посадка підійде, якщо хочеться скоригувати зону живота.
- Джинси з дірками та розрізами дешевитимуть образ.
- Для хорошої пропорції образу краще вибирати довжину максі або кілька см від підлоги (рахуйте від взуття).
- Низька посадка краще виглядатиме на тендітних дівчат.
Стильні джинси
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