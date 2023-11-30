Как омолодиться женщинам 60+: четыре модные стрижки для коротких волос (фото)

Они оказывают омолаживающий эффект и визуально создают объем

Какая женщина с возрастом не хочет сохранить привлекательный внешний вид? Нет таких. А тем временем стилисты подчеркивают, что зрелым представительницам прекрасного пола необходимо выбирать короткие стрижки — именно они дают потрясающий омолаживающий эффект и долго держат форму прически.

Расскажем, какие варианты стрижек будут наилучшими для женщин старше 60 лет, которые хотят выглядеть моложе и без лишних усилий поддерживать стильный образ. Всего таких вариантов четыре.

Пикси

Идеально подходит для тех женщин, которые ценят свое время и не готовы тратить его на сложные укладки. Эта прическа обладает омолаживающим эффектом и добавляет объем тонким волосам. Она также идеальна для тех, у кого волосы непослушные.

Каскад

Благодаря своей форме эта стрижка не требует сложной укладки, обеспечивая тонким волосам естественный объем и живой вид.

Каре

Каре может быть асимметричным, с филированными кончиками, с челкой или без нее. Эта стрижка сохраняет свою форму даже без укладки, создавая эффект омоложения.

Удлиненное каре

Стрижка придает омолаживающий эффект и визуально увеличивает объем. Эта стрижка также может визуально скорректировать овал лица за счет своей формы.

Ранее мы писали, какие стрижки, наоборот, старят вас и подчеркивают морщины. Убегайте от парикмахера, который предлагает их вам.