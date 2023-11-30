Як омолодитися жінкам 60+: чотири модні стрижки для короткого волосся (фото)

Вони мають омолоджуючий ефект і візуально створюють об’єм

Яка жінка із віком не хоче зберегти привабливий зовнішній вигляд? Немає таких. А тим часом стилісти підкреслюють, що зрілим представницям прекрасної статі необхідно вибирати короткі стрижки — саме вони дають приголомшливий ефект, що омолоджує, і довго тримають форму зачіски.

Розкажемо, які варіанти стрижок будуть найкращими для жінок віком від 60 років, які хочуть мати молодший вигляд і без зайвих зусиль підтримувати стильний образ. Усього таких варіантів чотири.

Піксі

Ідеально підходить для жінок, які цінують свій час і не готові витрачати його на складні укладки. Ця зачіска має омолоджуючий ефект і додає об’єм тонкому волоссю. Вона також ідеальна для тих, у кого волосся неслухняне.

Каскад

Завдяки своїй формі ця стрижка не вимагає складної укладки, забезпечуючи тонкому волоссю природний об’єм та живий вигляд.

Каре

Каре може бути асиметричним, з філіруваними кінчиками, з чубчиком або без нього. Ця стрижка зберігає свою форму навіть без укладки, створюючи ефект омолодження.

Подовжене каре

Стрижка надає омолоджуючий ефект і збільшує візуально об’єм. Ця стрижка може візуально скоригувати овал обличчя за рахунок своєї форми.

Раніше ми писали, які стрижки, навпаки, старять вас і наголошують на зморшках. Тікайте від перукаря, який пропонує їх вам.