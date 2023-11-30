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Як омолодитися жінкам 60+: чотири модні стрижки для короткого волосся (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Каре підходить для будь-якого типу обличчя Новина оновлена 30 листопада 2023, 08:12
Каре підходить для будь-якого типу обличчя. Фото Freepik

Вони мають омолоджуючий ефект і візуально створюють об’єм

Яка жінка із віком не хоче зберегти привабливий зовнішній вигляд? Немає таких. А тим часом стилісти підкреслюють, що зрілим представницям прекрасної статі необхідно вибирати короткі стрижки — саме вони дають приголомшливий ефект, що омолоджує, і довго тримають форму зачіски.

Розкажемо, які варіанти стрижок будуть найкращими для жінок віком від 60 років, які хочуть мати молодший вигляд і без зайвих зусиль підтримувати стильний образ. Усього таких варіантів чотири.

Піксі

Ідеально підходить для жінок, які цінують свій час і не готові витрачати його на складні укладки. Ця зачіска має омолоджуючий ефект і додає об’єм тонкому волоссю. Вона також ідеальна для тих, у кого волосся неслухняне.

стрижка піксі на жінці

Каскад

Завдяки своїй формі ця стрижка не вимагає складної укладки, забезпечуючи тонкому волоссю природний об’єм та живий вигляд.

стрижка каскад на жінці

Каре

Каре може бути асиметричним, з філіруваними кінчиками, з чубчиком або без нього. Ця стрижка зберігає свою форму навіть без укладки, створюючи ефект омолодження.

стрижка каре на жінці

Подовжене каре

Стрижка надає омолоджуючий ефект і збільшує візуально об’єм. Ця стрижка може візуально скоригувати овал обличчя за рахунок своєї форми.

стрижка подовжене каре на жінці

Раніше ми писали, які стрижки, навпаки, старять вас і наголошують на зморшках. Тікайте від перукаря, який пропонує їх вам.

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#Мода #Зачіски #Стрижки