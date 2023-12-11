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Три стрижки, которые старят женщину после 45 лет (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Не всем женщинам 45+ подходят модные стрижки волос Новость обновлена 11 декабря 2023, 07:59
Не всем женщинам 45+ подходят модные стрижки волос. Фото Freepik

Забудьте про выбритые виски и очень короткую длину

Когда стремишься изменить свою жизнь, женщины обычно решаются на радикальное изменение своей прически. Однако иногда этот желанный имидж может обернуться неудачей, а новая стрижка – прибавить лет.

Вопреки индивидуальным особенностям каждой женщины, определенные прически могут придать ей видимого возраста. Существуют три вида стрижек, которые не рекомендуется делать барышням после 45 лет.

Большой объем и кудри

Объемные прически, начесы и высокие завитые укладки — все это лучше оставить в прошлом. Подобные стрижки не только могут придать лицу старшего вида, но и выделять все недостатки кожи, характерные для возраста после 45 лет.

Большой объем стрижки кудри

Выбритые виски, ультракороткая длина

Такие стрижки лишь усиливают впечатление старения. Если вас природа наделила непослушной густой шевелюрой, не стоит спешить с короткой стрижкой. Выбривать виски и выбирать короткие стрижки больше соответствует подростковому бунту.

Выбритые виски, ультракороткая стрижка

Каскад

Женщинам в зрелом возрасте такие стрижки могут нанести несколько неприятностей. После 45 лет они подчеркнут все недостатки кожи, такие как морщины и другие проявления старения. Если добавить немного завиток к кончикам в области подбородка, внимание будет привлечено к нижней части лица, которая со временем начинает опускаться.

стрижка каскад

Ранее мы писали, какие стрижки добавляют возраст и подчеркивают морщины. Названы антитренды для женщин категории "40+".

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#Мода #Прически #Стрижки #Антитренды