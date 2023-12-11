Три стрижки, которые старят женщину после 45 лет (фото)

Забудьте про выбритые виски и очень короткую длину

Когда стремишься изменить свою жизнь, женщины обычно решаются на радикальное изменение своей прически. Однако иногда этот желанный имидж может обернуться неудачей, а новая стрижка – прибавить лет.

Вопреки индивидуальным особенностям каждой женщины, определенные прически могут придать ей видимого возраста. Существуют три вида стрижек, которые не рекомендуется делать барышням после 45 лет.

Большой объем и кудри

Объемные прически, начесы и высокие завитые укладки — все это лучше оставить в прошлом. Подобные стрижки не только могут придать лицу старшего вида, но и выделять все недостатки кожи, характерные для возраста после 45 лет.

Выбритые виски, ультракороткая длина

Такие стрижки лишь усиливают впечатление старения. Если вас природа наделила непослушной густой шевелюрой, не стоит спешить с короткой стрижкой. Выбривать виски и выбирать короткие стрижки больше соответствует подростковому бунту.

Каскад

Женщинам в зрелом возрасте такие стрижки могут нанести несколько неприятностей. После 45 лет они подчеркнут все недостатки кожи, такие как морщины и другие проявления старения. Если добавить немного завиток к кончикам в области подбородка, внимание будет привлечено к нижней части лица, которая со временем начинает опускаться.

Ранее мы писали, какие стрижки добавляют возраст и подчеркивают морщины. Названы антитренды для женщин категории "40+".