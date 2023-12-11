Три стрижки, які старять жінку після 45 років (фото)

Забудьте про виголені скроні та дуже коротку довжину

Коли прагнеш змінити своє життя, жінки зазвичай наважуються на радикальну зміну своєї зачіски. Однак іноді цей бажаний імідж може спричинити невдачу, а нова стрижка – додати років.

Попри індивідуальні особливості кожної жінки, певні зачіски можуть надати їй видимого віку. Існують три види стрижок, які не рекомендується робити панночкам після 45 років.

Великий об'єм і кучері

Об’ємні зачіски, начоси та високі завиті укладки — все це краще залишити в минулому. Подібні стрижки не тільки можуть надати обличчю старшого вигляду, але й виділяти всі недоліки шкіри, характерні для віку після 45 років.

Виголені скроні, ультракоротка довжина

Такі стрижки лише посилюють враження старіння. Якщо вас природа наділила неслухняною густою шевелюрою, не варто поспішати із короткою стрижкою. Вибривати скроні та вибирати короткі стрижки більше відповідає підлітковому бунту.

Каскад

Жінкам у зрілому віці такі стрижки можуть завдати кількох неприємностей. Після 45 років вони підкреслять усі недоліки шкіри, такі як зморшки та інші прояви старіння. Якщо додати трохи завиток до кінчиків в області підборіддя, увага буде привернена до нижньої частини обличчя, яка з часом починає опускатися.

Раніше ми писали, які стрижки додають вік та підкреслюють зморшки. Названо антитренди для жінок категорії "40+".