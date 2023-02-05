Учёные выяснили, как соски женщины влияют на восприятие её интеллекта

Эксперимент показал, что люди часто мыслят шаблонами

После того, как Facebook и Instagram приняли решение разрешить женщинам обнажать грудь: ученым внезапно захотелось выяснить, как воспринимаются в обществе различные виды женской груди.

Было даже проведено новое исследование, которое показало, что женщины с торчащими сосками воспринимаются как менее умные, менее нравственные и более беспорядочные.

О результатах кропотливой работы ученых рассказывает PsyPost.

Учёные отметили, что торчащие соски вызывают (желаемый или нежелательный) сексуальный интерес к женщине. Они решили изучить подробнее то, как люди воспринимают эрекцию сосков и заставляет ли это их относиться к человеку по-разному.

В исследовании 234 участника просмотрели 12 фотографий в случайном порядке. На снимках были шесть женщин с явно выступающими сосками и шесть женщин без явно выступающих сосков. После просмотра каждой фотографии участников просили ответить на такие вопросы, как "Насколько вероятно, что эта женщина изменяет своему партнёру", "Насколько она умна" и т.д.

Оказалось, что женщины с явно выступающими сосками воспринимались как менее умные, менее нравственные и более склонные к открытому сексуальному поведению.

Искажения восприятия были и у мужчин, так и у других женщин.

Напомним, что свое исследование по поводу влияние груди на восприятие женщины как личности часто проводят не только ученые, но и представители шоу-бизнеса.