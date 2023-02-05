Вчені з’ясували, як соски жінки впливають на сприйняття її інтелекту

Експеримент показав, що люди часто мислять шаблонами

Після того, як Facebook і Instagram вирішили дозволити жінкам оголювати груди: вченим раптово захотілося з’ясувати, як сприймаються в суспільстві різні види жіночих грудей.

Було навіть проведено нове дослідження, яке показало, що жінки з сосками, що стирчать, сприймаються як менш розумні, менш моральні і більш безсоромні.

Про результати копіткої роботи вчених розповідає PsyPost.

Вчені відзначили, що соски, що стирчать, викликають (бажаний або небажаний) сексуальний інтерес до жінки. Вони вирішили вивчити докладніше те, як люди сприймають ерекцію сосків і чи змушує їх ставитися до людини по-різному.

У дослідженні 234 учасники переглянули 12 фотографій у випадковому порядку. На знімках були шість жінок з сосками, що явно виступають, і шість жінок сосками, що не виступають явно. Після перегляду кожної фотографії учасників просили відповісти на такі питання, як "Наскільки ймовірно, що ця жінка зраджує свого партнера", "Наскільки вона розумна" і т.д.

Виявилося, що жінки з сосками, що явно виступають, сприймалися як менш розумні, менш моральні і більш схильні до відкритої сексуальної поведінки.

Спотворення сприйняття були і в чоловіків, і в інших жінок.

Нагадаємо, що своє дослідження щодо впливу грудей на сприйняття жінки як особистості часто проводять не лише вчені, а й представники шоу-бізнесу.